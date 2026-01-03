В экономическом договоре мирного пакета будут и гранты, и кредитные средства – Соболев

Глава Минэкономики утверждает, что в экономических договоренностях, в мирном пакете на сумму $800 млрд будут не только грантовые средства для Украины.

Об этом он заявил на брифинге после экономической панели с советниками западных лидеров, находящихся в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, который участвует в переговорах об этом соглашении, говорит, что объявленная сумма в 800 млрд долларов США будет включать смесь различных видов финансирования.

"Расчетная цифра на следующие 10 лет, 800 млрд долларов США – это и частные источники, и публичные источники. По нашим подсчетам, где-то 500 млрд должны надеть из публичных источников в виде как грантов, так и концессионных займов, то есть это будет и то, что нужно возвращать, и то, что не нужно возвращать", – пояснил он.

Соответственно, остальные $300 млрд, в случае, если соотношение сохранится – это инвестиции частного капитала, которое по своей природе не является грантовым.

Соболев также отметил, что сумма в $800 млрд на следующие 10 лет согласована также с партнерами, включая Всемирный банк и ЕС.

"Была очень долгая работа и со Всемирным банком, и с Европейским Союзом. Сейчас нам нужно со всеми странами согласовать цифры по секторам, общие потребности и источники, которые можно за эти 10 лет найти", – пояснил он.

Как сообщалось, вице-премьер Тарас Качка сообщил, что соглашение о $800 млрд для Украины согласовано ЕС и не противоречит условиям вступления.

Ранее премьер Свириденко рассказала, на что Украина пустит $800 млрд из экономической "мирной" сделки.

В экономической панели принял участие также представитель США Стив Уиткофф, который присоединился по видеосвязи.