СМИ: Зеленский и Трамп встретятся в Давосе, где согласуют соглашение о восстановлении на $800 млрд

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, они встретятся и финализируют соглашение о "процветании" Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", западные чиновники сообщили изданию The Telegraph.

Владимир Зеленский надеялся поехать в Белый дом на следующей неделе, чтобы заключить соглашение об экономическом процветании и договоренность о гарантиях безопасности.

Однако его европейские союзники из "коалиции решительных" отговорили его от поездки и вместо этого предложили Всемирный экономический форум как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом.

По словам чиновников, план состоял в том, чтобы использовать встречу для окончательного согласования экономического соглашения, которое станет частью мирных договоренностей, согласованных с США.

По словам украинских чиновников, "план процветания" направлен на привлечение около $800 млрд в течение десяти лет для восстановления Украины и запуска ее экономики. Считается, что соглашение откроет путь для ряда займов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.

Киев надеется, что, предложив Вашингтону участие в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, к которым Трамп может быть благосклонен, президент США будет более склонен предоставить надежные гарантии безопасности.

Соглашение разработано на основе соглашения о полезных ископаемых, подписанного в прошлом году, которое предоставило американским инвесторам преференционный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.

Стив Виткофф, посланник Трампа, назвал соглашение важной частью общего пакета мер по прекращению огня, о котором он ведет переговоры в течение последних нескольких месяцев.

Ранее премьер Юлия Свириденко рассказала, на что Украина потратит $800 млрд из экономического "мирного" соглашения.

В правительстве сообщили, что эта сумма будет включать как гранты, так и кредитные средства.

При этом Соглашение о $800 млрд для Украины согласовано с ЕС и не противоречит условиям вступления, утверждают в правительстве.