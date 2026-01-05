Как атака Трампа на Венесуэлу создала для Путина и проблему, и возможность

Военная атака США на Венесуэлу и похищение авторитарного пророссийского лидера этого государства стало демонстрацией того, что для Соединенных Штатов при новой администрации "право сильного" окончательно перевесило ограничения, которые мы считаем обязательными для международного права.

Однако даже "право сильного" – это не просто возможность сменить власть в другой стране. Оно предполагает также ответственность за то, что происходит дальше. События в Венесуэле, а также ошибки, допущенные американцами, дают основания для сомнений, что такой план на несколько шагов вперед действительно существует.

Об ошибках США на фоне операции в Венесуэле, изменениях для мирового порядка и том, изменятся ли из-за этого действия России, "ЕвроПравде" рассказала Анна Шелест, директорка программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма". Прямая речь специалиста – в материале "Для Кремля действия США в Венесуэле стали зеленым сигналом. Но это также серьезный удар по РФ". Далее – основные ее тезисы.

То, что произошло в субботу, вызвало дежавю 1999-го и последующих лет, когда в мире активно обсуждали концепции Responsibility to Protect или R2P и ее производную – гуманитарную интервенцию.

Его идея в том, что если в какой-то стране очень серьезно нарушаются права человека, то после пересечения определенной границы другие государства могут вмешаться, чтобы силой остановить эти нарушения.

Но этот подход так и не был одобрен, поэтому в международном праве нет прямой нормы, которая вводит концепцию Responsibility to Protect. Поэтому в случае проведения таких операций автоматически возникает вопрос о нарушении суверенитета государства.

С другой стороны, при желании можно построить юридическую базу для оправдания военного вмешательства США: многие государства мира не признали последние выборы в Венесуэле и не считали Мадуро легитимным руководителем государства; санкции против страны за нарушение прав человека и т.д.

Но на самом деле американцы в эти дни сами разрушили возможность полагаться на эти аргументы, потому что готовятся судить Мадуро вовсе не за жесткое нарушение прав человека, а за "наркотерроризм" (как это назвал Трамп).

Такие обвинения могут получить и обратную реакцию в регионе. И уже есть негативная реакция в регионе на действия США.

Американцы сейчас могут попасть в ту же ловушку, в которую они попали с Саддамом Хусейном, который в конце концов стал для иракцев не криминальным тираном, а "мучеником".

И во-вторых, Трамп дополнительно настраивает другие страны против своих действий – ведь мы уже слышали заявления, где он намекнул, что Мексика может стать следующей. Несмотря на то, что там демократически избрана президент и демократически избрано правительство.

А теперь возникает вопрос: если американцы так действуют на территории другого государства и Трамп сразу намекает, что "может повторить" – то откуда уверенность, что они не сделают что-то подобное на своей территории? Учитывая непредсказуемость действующей американской администрации, во многих столицах теперь возникает вопрос: окей, а кто следующий в приоритетах у Трампа? Где он хочет сменить власть?

Так что это действительно открыло ящик Пандоры.

Сейчас похоже, что США придут к политике, похожей на "доктрину Монро" (1823), по которой Штаты действовали во второй половине XIX – начале XX века.

Тогдашний изоляционизм говорил, мол, у нас есть наше полушарие, мы ответственны за весь американский континент, и мы здесь главные, но в Европу мы не вмешиваемся. Сейчас США могут прийти к подобной политике и считать себя "континентальным полицейским".

Для россиян действия Трампа точно станут зеленым светом. Они будут использовать события в Каракасе для оправдания своих будущих действий.

Задержание Мадуро стало для Москвы болезненным ударом, который им придется преодолевать. Это уже второй раз за год, когда Россия проваливает свою роль гаранта. Сначала была Сирия, где Асад потерял власть, и россияне просто умыли руки.

И теперь Россия потеряла важный козырь в отношениях с государствами из своей зоны влияния – гарантирование безопасности режимов и их руководителей.

Подробнее – в материале "Для Кремля действия США в Венесуэле стали зеленым сигналом. Но это также серьезный удар по РФ".