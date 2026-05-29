Президент Румынии рассказал о состоянии пострадавших в результате удара дрона по многоэтажке

Президент Румынии Никушор Дан рассказал о состоянии пострадавших в результате атаки российского дрона на многоэтажный дом в городе Галац.

Как сообщает "Европейская правда", заявление президента Румынии приводит Digi24.

Дан посетил в Галаце двух человек, получивших ранения после того, как российский дрон попал в жилой дом и вызвал пожар.

Впоследствии он рассказал, что у матери и ребенка ранения несерьезные и они хорошо поправляются, а также сообщил, что было принято решение о выделении финансовой помощи семьям, пострадавшим от инцидента.

"Оба (пострадавшие. – Ред.) чувствуют себя очень хорошо. У них есть ранения, но они совсем несерьезные. Они пробудут в больнице неделю-две", – заявил Дан в Галаце.

По его словам, женщина и ее сын находятся в "очень хорошем" психологическом состоянии после пережитого шока.

"Конечно, поскольку мать – взрослая, а ребенок – несовершеннолетний, ребенок находится здесь, а мать – в окружной больнице, они разговаривают друг с другом по телефону и настроены оптимистично", – добавил Дан.

Ранее он говорил, что российский дрон, который попал в многоэтажку, был подбит украинской ПВО, в результате чего изменил траекторию.

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла.

Румыния видит основания для активации "консультативной" 4-й статьи Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.