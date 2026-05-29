В Румынии призвали НАТО ускорить поставки средств ПВО из-за инцидента с дроном

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что обратится к НАТО с просьбой ускорить поставки средств ПВО на фоне инцидента с дроном, который попал в многоэтажный дом в румынском городе Галац.

Об этом министр сказала в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам главы румынского внешнеполитического ведомства, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО Алексус Гринкевич "согласился" с предыдущими предложениями Бухареста, в которых Альянс просили перебросить военное оборудование в страну.

В ответ на инцидент с дроном Цою заявила, что Румыния попросит "ускорить" его поставку.

"Это недопустимое и вопиющее нарушение нашего воздушного пространства. У нас есть подтверждение, что это российский дрон", – отметила она.

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла.

Румыния видит основания для активации "консультативной" 4-й статьи Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.