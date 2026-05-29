Удар дрона РФ по Румынии, Мадяр об Украине, обида Польши на Зеленского: новости дня

Російський дрон влетів в багатоповерхівку у Румунії. У сьогоднішньому дайджесті зібрали все про те, як відреагували на інцидент у Румунії та в інших країнах Євросоюзу. Що кажуть "друзі Путіна" із ЄС?

Польщу обурило рішення Зеленського про присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 29 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Удар дрона РФ по Румунії

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, що розташоване поруч з Ізмаїльським районом Одеської області.

Двоє людей отримали поранення та були доставлені до лікарні. Ще двоє перенесли панічні атаки. 70 осіб евакуювали.

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що безпілотник, який врізався у житловий будинок у Галаці та вибухнув, був російським дроном типу "Герань-2".

"Проведені на цей час слідчі дії показали, що військовий дрон врізався у багатоповерхівку та вибухнув близько 1:50 ночі, що призвело до руйнування квартири на 10-му поверсі та поранення двох людей, які перебували у помешканні", – зазначили у прокуратурі Румунії.

Окремо повідомили, що постраждалі внаслідок влучання – 52-річна жінка та її 14-річна дитина. Їх госпіталізували з опіками на незначній площі тіла, травми не становлять загрози для життя. Обоє постраждали, коли вибиралися з квартири через коридор, де після влучання спалахнула пожежа.

Ввечері румунський президент заявив, що у матері та дитини поранення несерйозні і вони добре одужують.

За оцінками слідчих, російський дрон переносив щонайменше 30 кілограмів вибухівки.

Міністерство закордонних справ Туреччини висловило занепокоєння щодо "ескалації конфлікту" після того, як у ніч проти 29 травня турецьке вантажне судно зазнало атаки російських дронів в Одеській області.

На північному заході Румунії, у повіті Марамуреш, виявили великий дрон, але без вибухового навантаження.

Румунія закриває консульство РФ

Представники Міністерства оборони пояснили, що не було достатньо часу, аби збити безпілотник. Крім того, військові зіткнулись з обмеженнями.

"Перше обмеження, яке ми маємо, є юридичним: ми не можемо вести вогонь так, щоб це зачіпало повітряний простір сусідньої країни. Крім того, для ураження повітряної цілі потрібен певний час, який передбачає виявлення, ідентифікацію та ураження. 4 хвилини, які ми мали в розпорядженні, були надзвичайно коротким часом", – заявив бригадний генерал Георге Максим.

У парламенті Румунії вимагають відставки міністра оборони після інциденту у Галаці.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що "цей інцидент є серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації" і є приводом застосування 4 статті НАТО.

Румунія попросила союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.

Очільниця МЗС Румунії викликала посла РФ.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Румунії Іліє Боложан повідомив, що у відповідь на влучання російського дрона офіційний Бухарест думає запровадити санкції проти дипломатів РФ.

Згодом стало відомо, що Румунія закриває консульство РФ у Констанці і висилає консула.

Росія пригрозила Румунії "заходами" за це рішення.

Україна пропонує допомогу

Ввечері президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський дрон, який влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац, був підбитий українською ППО, внаслідок чого змінив траєкторію.

При цьому він підкреслив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.

Румунський лідер провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Як зазначив президент Румунії, вони із Зеленським домовилися прискорити співпрацю між країнами у сфері спільного виробництва безпілотних літальних апаратів, які можна швидко розгорнути.

До речі, Польща отримала перший транш у розмірі 6,6 млрд євро в рамках програми SAFE.

Ще вдень президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після нічного інциденту в місті Галац, де російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

"Ми готові підтримати Румунію будь-яким чином, який буде необхідним за цих обставин. Ми розраховуємо, що нові санкційні заходи Європейського Союзу проти Росії будуть дійсно жорсткими і змусять Росію відчути, що її удари означають значні втрати для самої Росії. Це було б справедливо", – написав Зеленський в X.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив готовність України співпрацювати з Румунією для посилення захисту від загроз безпілотників.

"Україна твердо стоїть на боці Румунії. Ми готові тісно співпрацювати, щоб посилити захист від таких загроз", – зазначив міністр.

ЄС: війна Росії "перетнула ще одну межу"

Посли ЄС обговорили падіння російського дрона в Румунії та готують стратегічну дискусію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інцидент із падінням російського дрона на житловий будинок в Румунії демонструє перетин Росією ще однієї межі.

"Загарбницька війна Росії перетнула ще одну межу. Російський безпілотник вторгся на територію Румунії та завдав удару по густонаселеному району, внаслідок чого постраждали цивільні особи. На території ЄС", – написала фон дер Ляєн.

ЄС продовжить зміцнювати безпеку та потенціал стримування, особливо на східному кордоні, і буде посилювати тиск на Росію, підкреслила очільниця Єврокомісії.

На влучання "Шахеда" в будинок у Румунії відреагували Нідерланди, Швеція, Італія, Угорщина, Литва, Чехія і Словаччина.

"Однак ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням цього інциденту. Тому я однозначно підтримую заклик президента Румунії Дана до рішучої міжнародної реакції. Росія має чітко усвідомити, що ми не будемо терпіти таких атак", – заявив президент Чехії.

Реакція "друзів Путіна"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нарікає на відсутність діалогу між Росією і ЄС у контексті останнього інциденту в румунському місті Галац, де російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

"Закликаю до стриманості у висловлюваннях, що розпалюють пристрасті, та ще раз наголошую на необхідності негайного започаткування діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією", – заявив Фіцо.

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі інциденту з влучанням російського безпілотника в житловий будинок у Румунії закликав нову угорську владу "зберігати політику нейтралітету", як це було за його уряду.

"Цей інцидент підкреслює той факт, що війна становить пряму загрозу для сусідніх країн. Тож ми закликаємо новий уряд Угорщини зберігати політику нейтральності, яку провадив попередній уряд, і утриматися від кроків до провоєнної політики, яку просувають у деяких частинах Європи", – написав Віктор Орбан у своєму X.

Реакція інших країн Європи

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив підтримку Румунії.

"Велика Британія беззастережно засуджує такі удари. Не можна допустити, щоб це залишалося безкарним. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, Румунією та всіма нашими союзниками по НАТО перед обличчям російської агресії", – наголосив британський прем’єр.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде написав в X, що стривожений новинами.

"Норвегія висловлює повну солідарність з Румунією та засуджує небезпечні й ескалаційні дії Росії. Ми підтримуємо вдосконалення захисту східного флангу НАТО", – заявив він.

Президентка Молдови Мая Санду також засудила нічний інцидент у Румунії.

"Рішуче засуджую те, що російські дрони влучають по румунських громадянах у їхніх домівках. Це cерйозний інцидент… Росія є загрозою для всіх і її слід зупинити", – наголосила президентка Молдови.

Допомога Україні

Швеція надасть Світовому банку гарантію за кредитом для України на 236 млн євро, а Фінляндія надає Україні пакет військової допомоги на понад 125 млн євро.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.

Про те, як ЄС готує вимоги до України за 90 млрд євро і чи буде там про корупцію, читайте в статті Умови жорсткі, але не останні. Що ще вимагатиме ЄС від України за 90 млрд євро.

Мадяр про Україну

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр повторив своє запрошення українському президенту Володимиру Зеленському зустрітися на території України, де проживають етнічні угорці, – але після завершення технічних перемовин щодо прав нацменшин.

Мадяр заявив, що Угорщина розблокує відкриття кластерів, якщо Україна гарантує виконання 11 вимог щодо нацменшин.

"Ми маємо пропозицію з 11 пунктів, яка не є новою для українського уряду. Вона типово стосується освітніх, культурних і мовних прав. Ми очікуємо, що український уряд це виконає", – додав очільник угорського уряду.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що відкриття кластерів для України обговорять на Єврораді 18-19 червня.

Вона також зазначила, що ЄС готовий розблокувати понад 16 млрд євро для Угорщини.

Мадяр розповів, що 16,4 млрд євро будуть спрямовані на різні напрямки: 4,2 млрд підуть на регіональний розвиток – транспорт, охорону здоров’я, соціальні та екологічні програми, підтримку малого й середнього бізнесу; 2,2 млрд – на освіту та розвиток вищої освіти; кілька мільярдів євро можуть спрямувати на вже реалізовані або підготовлені проєкти; 1,5 млрд – на модернізацію електромереж; на закупівлю нових потягів замість старих орендованих; на домовленості щодо цифровізації, підтримки малого та середнього бізнесу; частину коштів спрямують на боротьбу з житловою кризою та будівництво соціального житла.

Він наголосив, що 16,4 млрд євро – це приблизно 13% валового внутрішнього продукту Угорщини.

За даними Politico, у Будапешті погодили проведення ЛГБТ-прайду у червні.

А прессекретар правителя РФ Дмитрій Пєсков похвалив Мадяра за відмову постачати зброю в Україну.

Образа Польщі на Зеленського

Польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Український президент присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"8 червня відбудеться засідання капітулу ордена Білого Орла. Я запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення ордена президента України Володимира Зеленського", – заявив Навроцький.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президентів України та Польщі не сваритись через минуле, оскільки від цього виграє хтось інший.

"Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший. Президент України повинен нарешті це зрозуміти. Президент Польщі теж. Поки не стало запізно!" – написав прем'єр Польщі в Х.

Він також заявив, що рішення Зеленського викликає занепокоєння з точки зору двосторонніх відносин і порушує польську історичну чутливість.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про розчарування рішенням президента України.

Експрезидент Польщі Лех Валенса публічно зняв український прапор з грудей на знак протесту проти рішення президента України про присвоєння українському військовому підрозділу назви "Героїв УПА".

"Президент України, віддаючи належне бандитам з УПА, образив мене та всіх наших померлих співвітчизників. У зв’язку з цим я публічно зняв український прапор з грудей. Я й надалі допомагатиму народу у боротьбі з "совєтами". Президенту Зеленському я відмовляю у підтримці!", – написав Валенса.

Решта новин

Перевезення виборців і масові фейки: Reuters розповіло про втручання РФ у вибори у Вірменії.

У ЄС призначили нову керівницю Консультативної місії в Україні.

У Польщі за підозрою в шпигунстві затримали працівника оборонного концерну.

В Австрії чоловіка засудили до 15 років за ґратами за спробу теракту на концерті Тейлор Свіфт.