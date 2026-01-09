Какие проблемы ЕС показал блэкаут в Берлине и как Украина может помочь

Европа постепенно осознает свою уязвимость перед угрозой гибридных и физических атак на энергетику и критическую инфраструктуру.

Европейская модель управления и развития энергосистем много лет формировалась в стабильных условиях с низким уровнем физических угроз. То, что в мирное время считалось эффективным, экономически целесообразным и безопасным, в новой реальности становится источником дополнительных рисков и уязвимости.

Берлинский случай, когда одновременно были повреждены пять высоковольтных линий электропередачи (110 кВ каждая) и еще с десяток линий меньшего напряжения (10–30 кВ), наглядно продемонстрировал типичные для европейских стран элементы инфраструктурной уязвимости.

О слабых местах европейской энергосистемы и о том, как им может помочь украинский опыт, читайте в статье директора по коммуникациям, аналитика Ukraine Facility Platform Марии Цатурян. Далее – краткое изложение статьи.

Энергетическую инфраструктуру в Европе десятилетиями строили, считая, что ее никто никогда не будет атаковать.

Война России против Украины и массированные атаки на украинскую энергетику стали для Европы "ледяным душем".

Геополитическая непредсказуемость США только усилила этот эффект.

Какие слабые места европейской энергосистемы показал берлинский теракт 3 января?

Во-первых, это отсутствие реальных резервных линий электропередачи, способных оперативно запитать город после аварии.

Во-вторых, уязвимость подземной городской сети в определенных сценариях. Она действительно более устойчива к погодным катаклизмам и дроновым атакам, чем воздушные линии, но имеет критическое слабое место – наземный доступ.

В-третьих, если подняться с уровня городских сетей на уровень магистральной инфраструктуры, количество "узких мест" только возрастает. Высоковольтные подстанции во многих странах Европы остаются слабо защищенными.

В то же время за последние годы ситуация постепенно меняется: Франция, Польша, страны Балтии и Северной Европы инвестируют в физическую защиту энергетической инфраструктуры. Однако этот подход до сих пор не является единым для всей Европы.

Европейцы хорошо понимают, что именно нужно менять.

Именно поэтому Еврокомиссия продвигает стратегическую логику Preparedness Union – системной готовности государств, общин и операторов критической инфраструктуры работать в условиях кризисов, атак и масштабных сбоев.

Эту логику закрепляет и CER Directive (Critical Entities Resilience) – обязательное для стран Европейского Союза законодательство, которое требует от операторов критической инфраструктуры идентифицировать уязвимости, готовить планы непрерывной работы, иметь резервы, защищенный персонал и регулярно доказывать способность системы функционировать во время инцидентов.

Ключевые уроки, которые Украина усвоила во время войны, и честное понимание пределов возможного могут стать основой для усиления европейской устойчивости: энергосистема гарантированно является целью врага; решающую роль играет отработка кризисных сценариев; ставка только на защиту – стратегическая ошибка, потому что в мире не существует стопроцентной защиты; и т.д.

Украина может предложить Европе подготовку к реальным сценариям кризисных ситуаций, которые могут быть непосредственно использованы для стресс-тестов с четким пониманием того, что именно выходит из строя первым и почему.

Украина также может быть партнером в реальных межсекторальных тренировках.

В то же время, Европа может дать Украине способность системно доводить решения до результата.

Европа может помочь Украине ускорить качественное изменение архитектуры энергосистемы – к децентрализованной, более устойчивой к российским атакам и лучше подготовленной к интеграции с европейским рынком.

