Как Трамп делит мир на сферы влияния и какие угрозы это несет Европе

Президент США Дональд Трамп, который приписывает себе завершение восьми войн, за время своего второго срока уже был вовлечен в девять военных операций, самой важной из которых является та, что сейчас происходит в Иране.

Все это подтверждает не только чрезвычайную нестабильность международного контекста, но и полную непредсказуемость американского президента.

Впрочем, одна идея, кажется, связывает разрозненные события, которые в последние годы определили разрушение послевоенного международного порядка – это убеждение, что будущий мировой порядок будет построен вокруг сфер влияния.

О возвращении модели сфер влияния и том, что она означает, читайте в статье бывшего спецсоветника топ-дипломата ЕС (2020–2024) Заки Лаиди Иллюзия нового порядка: почему США, Китаю и РФ не удастся разделить мир на зоны влияния. Далее – краткое изложение статьи.

Возвращение модели сфер влияния является признаком переходного периода.

Когда ни одно государство не готово или не способно доминировать в мировом порядке и брать на себя соответствующие обязанности, великие державы все больше пытаются обеспечить контроль в своих регионах, чтобы вести отношения с соперниками с позиции силы.

Ни один политический лидер не принял эту логику так открыто, как Дональд Трамп. Будучи непримиримым националистом, он стремился закрепить лидерство США в Западном полушарии – от Гренландии до Огненной Земли.

Однако его решение начать войну против Ирана показало, что его амбиции выходят далеко за пределы Америки.

Европа, как и следовало ожидать, также оказалась под прицелом Трампа. Европейские страны бросают вызов технологическому доминированию США и одновременно защищают либеральные ценности, которые движение MAGA презирает больше всего.

В представлении Трампа это делает Европу целью, а не партнером, тем более равным.

Между тем Китайская Народная Республика все больше рассматривает себя как государство, действующее почти на равных с Соединенными Штатами. Поскольку каждая из сторон обладает значительными рычагами влияния на другую, идея стратегического компромисса начала набирать популярность в обеих странах.

Стремясь избежать прямого столкновения, США, Китай и Россия вновь обращаются к логике сфер влияния.

Впервые с 1945 года три великие державы – США, Китай и Россия – всё больше сходятся в авторитарном понимании суверенитета и власти: скептицизм в отношении либеральных ценностей, предпочтение двусторонних силовых отношений многосторонним правилам, четкое разграничение друзей и врагов и приоритет решительных действий над парламентскими или судебными процедурами.

То, что объединяет эти режимы, – не идеология, а общее неприятие ограничений, которые послевоенный либеральный порядок накладывал на применение грубой силы. Сила становится единственным международным правом.

Ни один регион не является более уязвимым к порядку сфер влияния, чем Европа.

Хотя администрация Трампа продолжает успокаивать союзников, она в то же время продвигает концепцию так называемого "НАТО 3.0".

Заместитель министра войны (обороны) США по вопросам политики Элбридж Колби ясно дал понять: Европа должна делать больше для собственной обороны, но окончательные правила будут устанавливать США.

Эта неопределенность усугубила разногласия внутри Европы.

Столкнувшись с экономической мощью Китая, угрозой российской агрессии и непредсказуемостью Трампа, Европа оказалась на распутье.

Все больше она выглядит не как независимый стратегический игрок, а как легкая добыча для великих держав.

Новый мировой порядок, возможно, уже формируется, но его окончательная форма остается далеко не определенной.

Единственное, что можно сказать наверняка: он будет мало похож на мир XIX века.

Хотя сферы влияния часто оправдывают как источник стабильности, на практике они скорее порождают конфликты, чем подчинение.

Подробнее – в материале Заки Лаиди Иллюзия нового порядка: почему США, Китаю и РФ не удастся разделить мир на зоны влияния.