В Румынии сообщили, сколько взрывчатки перевозил российский дрон, который попал в многоэтажный дом
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что следователи определили, сколько килограммов взрывчатки перевозил российский дрон, который попал в многоэтажный дом в городе Галац.
Об этом он сообщил во время общения с журналистами вечером 29 мая, передает digi24, пишет "Европейская правда".
По оценкам следователей, российский дрон перевозил не менее 30 килограммов взрывчатки.
"Я был вместе с полицией и Департаментом уголовных расследований, и сейчас ведется расследование; образцы с места происшествия анализируются. По их оценкам, там было не менее 30 кг обычной взрывчатки", – отметил Дан.
Также президент страны заявил, что перехват дронов с помощью самолетов не является самым эффективным решением и что Румыния работает над разработкой более совершенных средств.
"Использование самолетов – это наименее оптимальный метод. Мы достигли значительного прогресса в их обнаружении и определенного прогресса в разработке наземных систем, способных защищаться от них. Это процесс", – добавил он.
В этот день Дан объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Констанце и выслать консула, а пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пригрозила "мерами" в ответ на это.