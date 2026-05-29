В Румынии сообщили, сколько взрывчатки перевозил российский дрон, который попал в многоэтажный дом

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что следователи определили, сколько килограммов взрывчатки перевозил российский дрон, который попал в многоэтажный дом в городе Галац.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами вечером 29 мая, передает digi24, пишет "Европейская правда".

По оценкам следователей, российский дрон перевозил не менее 30 килограммов взрывчатки.

"Я был вместе с полицией и Департаментом уголовных расследований, и сейчас ведется расследование; образцы с места происшествия анализируются. По их оценкам, там было не менее 30 кг обычной взрывчатки", – отметил Дан.

Также президент страны заявил, что перехват дронов с помощью самолетов не является самым эффективным решением и что Румыния работает над разработкой более совершенных средств.

"Использование самолетов – это наименее оптимальный метод. Мы достигли значительного прогресса в их обнаружении и определенного прогресса в разработке наземных систем, способных защищаться от них. Это процесс", – добавил он.

В этот день Дан объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Констанце и выслать консула, а пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пригрозила "мерами" в ответ на это.