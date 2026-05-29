Как в Кракове сенсационно отстранили мэра и почему это опасный сигнал для Туска

24 мая в Кракове произошла сенсация общенационального масштаба. На местном референдуме жители города поддержали досрочное прекращение полномочий мэра Александра Мишальского.

Мишальский является членом партии "Гражданская коалиция" премьер-министра Дональда Туска. Поэтому его поражение стало ударом по действующему правительству, особенно если досрочные выборы выиграет представитель оппозиции.

А они должны пройти через три месяца и могут стать "репетицией" парламентских выборов, которые состоятся через год.

О том, почему Краков пошел на референдум и какие это может иметь последствия, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Референдум не в пользу Туска: как сенсация в Кракове повлияет на политические расклады в Польше. Далее – краткое изложение статьи.

Формально инициаторами голосования стала группа местных активистов, которые позиционировали кампанию как гражданскую инициативу без привязки к общенациональным партиям.

Более того, комитет референдума демонстративно дистанцировался от большой политики, подчеркивая, что речь идет прежде всего о качестве управления городом.

Оппоненты действующего мэра Александра Мишальского упрекали его в росте городского долга, кумовстве, невыполнении предвыборных обещаний, кадровых назначениях по партийному принципу, а также в противоречивой транспортной политике. Одной из самых конфликтных тем стала Strefa Czystego Transportu – зона чистого транспорта, которую часть жителей восприняла как чрезмерное ограничение для водителей.

Дополнительное недовольство вызвали повышение цен на парковку и общественный транспорт. В итоге локальные социально-бытовые проблемы постепенно привели к более широкому протесту против стиля управления городской власти.

Несмотря на заявленную "аполитичность" инициативы, референдум быстро приобрел общенациональное политическое значение.

Кампанию поддержали политики "Права и справедливости" ("ПиС"), "Конфедерации", а также окружение Лукаша Гибалы – бывшего депутата "Гражданской платформы" и главного соперника Александра Мишальского на выборах мэра в 2024 году.

Хотя крупные польские города традиционно являются электоральной базой либерального лагеря, именно там всё чаще нарастает недовольство вопросами повседневного управления.

Для "ПиС" и правоконсервативных кругов краковский случай стал примером того, как локальный протест можно превратить в элемент более широкой политической борьбы.

И это становится особенно важным в контексте подготовки к парламентским выборам 2027 года, когда борьба за электорат крупных городов может иметь решающее значение.

Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский уже заявил, что референдум в Кракове – это "только начало".

А связанные с этой политической силой СМИ назвали отстраненного Мишальского "краковским Туском". Намекая, что возможные референдумы по мэрам городов, связанных с "Гражданской коалицией", должны стать подготовкой к победе на парламентских выборах в следующем году.

Уже на следующий день после голосования депутат городского совета Жешува (Ряшева) и лидер общественного объединения "Вместе для Жешува" Яцек Стройни объявил о намерении инициировать референдум об отзыве мэра Конрада Фийолека – политика, который в 2021 году стал символом тогдашнего наступления оппозиции во главе с "Гражданской платформой".

Именно победа Фийолека на досрочных выборах в Жешуве пять лет назад стала одним из первых сигналов ослабления "ПиС" и продемонстрировала способность тогдашней оппозиции консолидироваться вокруг общих кандидатов. Поэтому этот город в польской политике можно рассматривать как своеобразный политический барометр.

Волна локальных плебисцитов имеет все шансы распространиться на другие крупные города. Особенно если партия действующего премьера проиграет досрочные выборы в Кракове.

Подробнее – в тексте Станислава Желиховского Референдум не в пользу Туска: как сенсация в Кракове повлияет на политические расклады в Польше.