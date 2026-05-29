Президент Литвы об инциденте с дроном в Румынии: РФ должна понести ответственность

Президент Литвы Гитанас Науседа решительно осудил атаку российского дрона на многоквартирный дом в городе Галац на востоке Румынии.

Об этом литовский президент написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Науседа, этот инцидент является очевидным нарушением государственного суверенитета и международного права, за которое Россия должна нести ответственность.

"Это является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии, а также основных принципов международного права. Россия несет полную ответственность за последствия своей захватнической войны против Украины", – подчеркнул он.

Президент Чехии Петр Павел призвал не ограничиваться совместным осуждением в ответ на инцидент в Румынии.

Президент Румынии Никушор Дан объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Констанце и выслать консула, а пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пригрозила "мерами" в ответ на это.