Послы ЕС обсудили падение российского дрона в Румынии и готовят стратегическую дискуссию.

В пятницу, 29 мая, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) обсудил инцидент с российским дроном, который упал на многоэтажку в Румынии, а также – возможность проведения стратегической дискуссии относительно реагирования на подобные случаи.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно из собственных источников в ЕС.

Как сообщил собеседник "ЕвроПравды", в начале рассмотрения вопроса дипломатическое представительство Румынии проинформировало послов ЕС об инциденте в румынском городе Галац, где российский ударный дрон попал в жилую многоэтажку.

Все остальные делегации за столом, которые представляли все государства-члены ЕС, выразили солидарность с Румынией и с другими государствами-членами Евросоюза, которые недавно сталкивались с подобными инцидентами с дронами.

Был также поднят вопрос относительно необходимости проведения стратегической дискуссии по выработке единого механизма реагирования ЕС на подобные эскалации со стороны России.

Как сообщала "Европейская правда", в ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, беспилотник врезался в крышу 10-этажного дома в приграничном румынском городе Галац. Вследствие попадания возник пожар, повреждена квартира, также пострадали два человека. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Шахед" / "Герань-2".

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла.

Президент Румынии Никушор Дан объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Констанце и выслать консула, а пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пригрозила "мерами" в ответ на это.