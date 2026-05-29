Президент Румынии обсудил с Зеленским инцидент с российским дроном

Президент Румынии Никушор Дан провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого речь шла об инциденте с российским дроном, который попал в многоэтажный дом в румынском городе Галац.

Об этом Дан написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил румынский президент, они с Зеленским договорились ускорить сотрудничество между Румынией и Украиной в сфере совместного производства беспилотных летательных аппаратов, которые можно быстро развернуть.

"Опыт Украины на поле боя и технологии беспилотных летательных аппаратов являются стратегическими активами для обороны всего восточного фланга. Румыния будет продолжать вкладывать средства в укрепление восточного фланга НАТО и в поддержку Украины в ее законных усилиях по самообороне", – отметил Дан.

В контексте инцидента в Галаце он подчеркнул, что "Россия демонстрирует полное пренебрежение международным правом и жизнью ни в чем не повинных гражданских лиц".

"Это должно прекратиться. Россия должна прекратить свои атаки и начать конструктивный диалог, направленный на установление справедливого и прочного мира в Украине", – подчеркнул президент Румынии.

Ранее Дан объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Констанце и выслать консула, а пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пригрозила "мерами" в ответ на это.