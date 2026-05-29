Мадьяр еще раз пригласил Зеленского на встречу, но напомнил условия

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр повторил свое приглашение украинскому президенту Владимиру Зеленскому встретиться на территории Украины, где проживают этнические венгры, – но после завершения технических переговоров о правах национальных меньшинств.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, Мадьяр заявил после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в пятницу, 29 мая.

Мадьяр все еще настаивает на встрече с Зеленским, но хочет сначала решения вопроса венгерского нацменьшинства.

"Мы находимся в техническом контакте с украинской стороной. И я действительно надеюсь, что мы сможем вскоре закрыть это предложение из 11 пунктов", – рассказал Мадьяр.

Он выразил убеждение, что "украинская сторона сможет гарантировать, что они (11 пунктов. – „ЕП") будут приняты как закон в течение нескольких месяцев".

По словам венгерского премьера, только после этого может состояться официальная встреча между министрами иностранных дел Венгрии и Украины.

Петер Мадьяр подчеркнул, что "будет продолжать придерживаться своего предложения" и что "будет очень рад встретиться с президентом Украины где-то в Украине" – возможно, там, где проживает венгерское меньшинство.

Как сообщала "Европейская правда", Мадьяр также напомнил, что разблокирует открытие переговорных кластеров для Украины только при условии, если Киев гарантирует выполнение 11 требований Венгрии по нацменьшинствам.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с Мадьяром в Брюсселе сообщила, что открытие кластеров для Украины обсудят на Евросовете 18-19 июня.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз в июне открыть все кластеры для Украины на переговорах о вступлении.

