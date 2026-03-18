Как меняются настроения французов за год до президентских выборов

В минувшие выходные во Франции прошел первый тур муниципальных выборов. Несмотря на локальное значение, к ним было приковано немало внимания.

Местные выборы продемонстрировали стремительную маргинализацию президентского лагеря. Зато ультраправые, хотя и улучшили свои результаты, но не так сильно, как многие рассчитывали.

О том, какие изменения в электоральных настроениях во Франции показали местные выборы и что это означает в контексте предстоящих президентских выборов, читайте в статье журналистки Шарлотт Гийу-Клер (Франция) Репетиция замены Макрона: что местные выборы говорят о настроениях во Франции.

Первый вывод нынешнего голосования – усталость избирателей.

Официальная явка составила всего 57,1% – это один из самых низких показателей первого тура муниципальных выборов.

Также голосование показывает, что молодые избиратели значительно менее вовлечены в местную политику, чем старшие поколения.

Хотя Париж – это не вся страна, но именно он отражает многие политические изменения.

Столица демонстрирует наглядную картину французской политики в преддверии президентских выборово 2027 года – левые лидируют, но не являются единственными; правые остаются конкурентоспособными лишь благодаря перегруппировке; центр едва выживает.

На правом фланге главный вопрос уже заключался не в том, сможет ли ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла показать сильный результат, а в том, способны ли другие правые силы Франции существовать вне "гравитационного поля" ультраправых?

Результаты выборов в некоторых муниципалитетах показали, что когда правый кандидат имеет поддержку партии "Нацобъединение", но не демонстрирует ее слишком открыто, то получает высокую поддержку.

В то же время муниципальная картина ультраправого "Нацобъединения" остается неравномерной.

В крупных городах – Париже, Лионе, Тулузе, Нанте, Монпелье, Страсбурге и Бордо – кандидаты от "Национального объединения" повсеместно набрали менее 8 %.

Второй вывод нынешних выборов – ослабление макроновских "центристских"сил.

И хотя Эдуар Филипп – экс-премьер и наиболее вероятный кандидат в президенты от президентской силы – еще имеет политические перспективы, однако макронизм как организующий политический центр – уже нет.

Очень уверенная победа Филиппа в городе Гавр – скорее исключение на фоне результатов, продемонстрированных другими представителями президентского блока.

Зато французские левые, как показали нынешние выборы, постепенно возвращают себе избирателей.

Однако их проблема остается неизменной – и это лидерство. И это очень большая проблема в контексте президентских выборов.

Эти выборы также напоминают старое правило французской местной политики: корни имеют значение. Избиратели ищут знакомое лицо, знание местности и подтверждение того, что кандидат действительно принадлежит тому месту, которым хочет управлять.

Это объясняет, почему укорененность Эдуара Филиппа в Гавре укрепляет его результаты, почему "Национальное объединение" слабее в городах, где его кандидаты не имеют местного авторитета, и почему даже известные имена могут проигрывать, если выглядят привнесенными извне.

Итак, если и есть победитель первого тура, то это не один лагерь.

Левые остаются сильнейшими во многих крупных городах – от Парижа до Нанта и Страсбурга, хотя и не определились с единым лидером.

Ультраправым не удалось захватить всю страну, но они продолжают втягивать более широкую правую часть в свою орбиту, что особенно видно в таких городах, как Ницца.

Самый очевидный проигравший – центр.

