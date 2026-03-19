Почему Украина требует экстрадиции российского археолога и что о нём известно

В конце прошлого года по запросу Украины в Варшаве был задержан российский археолог Александр Бутягин.

А уже 18 марта 2026 года польский суд удовлетворил ходатайство Киева о его экстрадиции в Украину, где ему грозит до пяти лет лишения свободы.

О том, что ему инкриминируют и почему его дело может стать прецедентом в мировой практике, читайте в статье Дмитрия Бутевича для портала "Новая Польша". Далее – краткое изложение дела.

54-летний российский археолог, антиквар и популяризатор науки Александр Бутягин возглавляет секцию археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Государственного Эрмитажа и преподает в Санкт-Петербургском государственном университете.

Кроме того, с 1999 года он возглавляет Мирмекийскую археологическую экспедицию Эрмитажа, которая исследует руины античного города Мирмекия, основанного древними греками на Крыме (недалеко от современной Керчи). Стоит отметить, что до 2014 года деятельность Бутягина в Крыму была вполне законной, ведь Украина давала разрешение на археологические экспедиции Эрмитажа на своей территории.

После аннексии Крыма Бутягин продолжал археологические раскопки на оккупированном полуострове.

Именно поэтому в 2018 году он был внесен в базу "Миротворец".

Еще в 2014 году Бутягин, который к тому же считает себя поэтом, опубликовал собственное стихотворение, в котором заявлял о готовности принять тюрьму и нищету, если этого "потребует Россия".

Некоторые эксперты рассматривают эти строки как свидетельство личной лояльности к государству и осознанной самоидентификации с ним.

По поводу аннексии Крыма или полномасштабной российско-украинской войны Александр Бутягин практически не высказывался публично.

Однако 24 февраля 2022 года написал пост в Facebook: "Считаю, что руководство нашей страны поступает крайне безответственно. Сочувствую украинским друзьям и знакомым, и всем нам тоже. Как бы там ни развивались события, с их последствиями придется разбираться еще очень долго".

В ноябре 2024 года украинская прокуратура заочно предъявила Бутягину подозрение и объявила его в международный розыск, а впоследствии украинский суд выдал ордер на его арест.

В основе обвинений – нарушение второго протокола Гаагской конвенции 1954 года об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

В феврале 2025 года ГУР представило проект "Украденное наследие", который документирует факты похищения и уничтожения исторических памятников на временно оккупированных территориях. Среди нескольких сотен причастных к этим преступлениям лиц есть и Александр Бутягин.

По данным СБУ, Мирмекийская археологическая экспедиция Эрмитажа, которую возглавлял Александр Бутягин, нанесла Украине ущерб на сумму почти 200 миллионов гривен, под которым понимаются повреждение, уничтожение и похищение объектов культурного наследия.

В ноябре 2025 года Бутягин выехал из Санкт-Петербурга через Стамбул в рабочую поездку по Европе

Лекция археолога на русском языке в Варшаве должна была состояться 4 декабря 2025 года. Однако утром того же дня в одном из отелей сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши арестовали Бутягина и доставили его в местную прокуратуру.

23 декабря 2025 года Украина направила в Польшу ходатайство об экстрадиции Александра Бутягина.

На заседании по делу об экстрадиции, которое состоялось 18 марта, Варшавский окружной суд признал правомерность его выдачи украинской стороне.

Защита россиянина намерена обжаловать это решение.

В свою очередь, окончательное решение об экстрадиции Бутягина должен принять министр юстиции Польши Вальдемар Журек.

Арест Бутягина привлекает внимание к вопросам защиты культурного наследия в регионах, где продолжаются боевые действия или которые находятся под оккупацией.

И если его все-таки экстрадируют, это откроет путь к подобным делам в отношении других лиц, которые работали или участвовали в проектах РФ на оккупированных украинских территориях.

