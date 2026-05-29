В Великобритании раскрыли масштабное незаконное производство препаратов для похудения

В загородном поместье недалеко от английского города Нортгемптон правоохранители обнаружили и ликвидировали крупный незаконный центр по производству и распространению препаратов для похудения.

Об этом сообщило Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA), пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, во время рейда были арестованы двое мужчин в возрасте 29 лет. По данным MHRA, правоохранители изъяли около 12 тысяч доз нелицензированных препаратов.

Следователи описывают объект как масштабную производственную площадку, где изготавливали, фасовали и распространяли нелегальные средства для снижения веса.

Среди обнаруженных веществ: ретатрутид, а также тирзепатид, известный под торговым названием Mounjaro, и другие пептидные препараты, которые использовались без лицензии.

В MHRA заявили, что операция стала одной из крупнейших и продемонстрировала решимость в борьбе с незаконным оборотом лекарственных средств.

"Регулирование лекарственных средств не является дискреционным – оно существует для защиты людей. Вот почему мы продолжаем бороться с торговцами, которые пытаются обойти эту защиту, уничтожая инфраструктуру, которая их поддерживает, и создавая враждебную среду для их эксплуататорской и вредной торговли", – заявил руководитель подразделения MHRA по борьбе с преступлениями Энди Морлинг.

Правоохранители также изъяли значительное количество упаковочных материалов и веществ, которые использовались в производстве поддельных препаратов.

В ведомстве напомнили, что организованные преступные группы все чаще изготавливают нелегальные аналоги популярных средств для похудения, что создает серьезные риски для потребителей из-за отсутствия контроля качества.

В октябре 2023 года Федеральное ведомство уголовной полиции Австрии начало проверку в связи с тем, что несколько человек пострадали от приема препарата от диабета "Оземпик", который также используют для похудения.