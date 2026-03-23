Что стоит за шагами Украины в сторону Румынии и какие последствия это может иметь

Недавний визит президента Украины в Бухарест, без сомнения, можно назвать успешным. Причём для обеих сторон – и для украинской, и для румынской.

Одним из самых медийных результатов визита стало введение в Украине официального Дня румынского языка.

Теперь этот праздник будет официально отмечаться 31 августа – соответствующий указ Владимир Зеленский подписал непосредственно в Бухаресте.

И если в Украине это решение восприняли исключительно как дипломатический жест, то для Румынии этот вопрос был сверхпринципиальным.

О важности этого шага – в статье регионального координатора Института центральноевропейской стратегии Светланы Бондарь День румынского языка: что меняет новый украинский праздник в отношениях с Бухарестом.

Казалось, что после того, как в 2023 году Украина на официальном уровне отказалась от понятия "молдавский язык" и внесла изменения в семь законов о правах национальных меньшинств перед принятием решения об открытии переговоров о вступлении в ЕС, все языковые вопросы должны были быть сняты.

Однако именно во время дебатов об отказе от понятия "молдавский язык" в Украине организация румынской общины Одесской области "Бессарабия" обратилась к президенту Зеленскому с открытым письмом о введении в Украине официального дня румынского языка.

В этом письме, символически обнародованном 27 октября, то есть в День украинской письменности и языка, предлагалась именно дата 31 августа. Этот день является государственным праздником в Румынии и Молдове, символизирующим возвращение к латинской графике и признание языка в 1989 году. В Румынии этот праздник был введен в 2013 году, а в соседней Молдове традиция восходит к 1990 году.

В письме также апеллировали к принципу взаимности, ведь в Румынии с 2018 года действует закон об установлении Дня украинского языка 9 ноября (в Украине этот праздник перенесли на 27 октября).

Это было почти незаметно в Украине, но в Румынии весь прошлый год росла напряженность вокруг языкового вопроса, в том числе в связи с возможным сокращением школ с румынским языком обучения в Украине. На это отреагировал даже президент Дан, заверив, что школы не закроют.

Политический дискурс по этим вопросам формируют именно крайне правые из AUR (Альянс за единство румын). Он является антиевропейским и антиукраинским.

Несмотря на поражение на парламентских и президентских выборах, румынские правые сохранили сильные позиции и продолжали спекулировать на теме прав румынского национального меньшинства в Украине, упрекая уже новую власть в том, что она помогает Украине, в то время как Киев в ответ якобы продолжает ущемлять права румынского меньшинства.

До сих пор в Украине не было ни одного официального государственного "Дня языка" какой-либо конкретной национальной общины.

На государственном уровне мы отмечаем два праздника, посвященных языкам: первый – это День украинской письменности и языка 27 октября, начиная с 1997 года; второй – Международный день родного языка 21 февраля, и он касается всех языков, в том числе языков национальных общин.

Таким образом, указ о Дне румынского языка в Украине стал прецедентом.

Этот прецедент может, а на самом деле должен стать частью украинской политики развития добрососедства со странами-членами ЕС и НАТО на нашем пути к этим альянсам.

То, что сейчас Украина переживает с Венгрией и Румынией в контексте прав национальных меньшинств, в свое время переживали эти же страны между собой при вступлении в ЕС; то же самое происходило между Словакией и Венгрией.

Подобные решения, как с Днем румынского языка, будут важны для нас и как часть дипломатии жестов для перезапуска отношений и поиска взаимопонимания. Возможно, совсем скоро – с той же Венгрией или Словакией.

Здесь Украине стоит быть проактивной и опираться на европейскую традицию, а не на собственные страхи или травмы российского колониализма.

Подробнее – в материале Светланы Бондарь День румынского языка: что меняет новый украинский праздник в отношениях с Бухарестом.