СМИ: высокий представитель по Боснии и Герцеговине уходит в отставку, вероятно, из-за давления США

Немецкий политик Кристиан Шмидт, высокий представитель по Боснии и Герцеговине, уходит в отставку: вероятно, это связано с давлением со стороны США.

Об этом сообщили немецкие СМИ, в частности, Spiegel и FAZ.

Шмидт намерен продолжать исполнять свои обязанности, пока не будет найден преемник.

Управление Шмидта, офис Высокого представителя в столице Боснии Сараеве, сначала не комментировало этот вопрос. Шмидт в настоящее время находится в Нью-Йорке, где во вторник должен представить Совету безопасности ООН отчет о ситуации в Боснии и Герцеговине.

Высокий представитель в Боснии и Герцеговине призван следить за соблюдением Дейтонских соглашений 1995 года, которыми завершилась война в Боснии. На этой должности он обладает широкими полномочиями, вплоть до изменения законов.

Шмидт занимает эту должность с 2021 года. В прошлом его неоднократно остро критиковал лидер боснийских сербов Милорад Додик.

Со времени заключения Дейтонских соглашений Босния и Герцеговина разделена на Республику Сербскую, где преимущественно проживают боснийские сербы, и хорватско-мусульманскую Федерацию Боснии и Герцеговины. Эти две полуавтономные части страны связаны между собой слабым центральным правительством.

Додик, поддерживающий хорошие отношения с Кремлем, неоднократно изображал Шмидта как угрозу для Республики Сербской и ставил под сомнение легитимность представителя. Однако Шмидт пообещал использовать все "политические инструменты", имеющиеся в его распоряжении, чтобы сделать Боснию более функциональным государством, которое станет частью ЕС.

Согласно сообщению Frankfurter Allgemeine Zeitung, отставка Шмидта происходит не совсем добровольно. Как сообщается, определенную роль могли сыграть бизнес-интересы семьи президента США Дональда Трампа.

Додик наладил связи с людьми из окружения президента США. Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, недавно посетил столицу Республики Сербской Баня-Луку.

По сообщениям СМИ, бывший советник президента США Майкл Флинн также отстаивает интересы Республики Сербской и в конце мая должен прибыть туда на конференцию.

В течение нескольких месяцев США требовали, в все более агрессивных высказываниях, немедленной отставки Шмидта.

Сообщается, что Вашингтон хочет назначить преемника, которым легче управлять.

