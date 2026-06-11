США нанесли новые удары по Ирану, чтобы заставить его пойти на сделку

Американские военные второй день подряд наносят удары по Ирану, пытаясь оказать давление на Тегеран, чтобы тот подписал соглашение.

Об ударах сообщило Центральное командование CENTCOM, пишет "Европейская правда".

Министр обороны США Пит Хегсет заявил журналистам в среду во время визита в штаб CENTCOM во Флориде, что "CENTCOM будет занят сегодня вечером, поскольку мы собираемся нанести Ирану сильный удар".

"У Ирана есть шанс заключить выгодное соглашение. Они не были готовы это сделать. На ключевые объекты в Иране из США будут падать бомбы. Это не для того, чтобы возобновить войну, а чтобы установить условия соглашения", – заявил Хегсет.

Впоследствии CENTCOM сообщил в X о нанесенных ударах.

"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским военным объектам наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны на территории Ирана. Подразделения Корпуса морской пехоты, ВВС и ВМС США применили высокоточное вооружение против иранских целей, которые представляли угрозу для американских войск и международных торговых судов, проходящих через региональные воды", – говорится в сообщении.

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил Axios, что все цели находились на юге Ирана и включали системы противовоздушной обороны, радиолокационные системы и подразделения управления и контроля беспилотников.

Два собеседника сообщили изданию, что в среду во второй половине дня Трамп встретился со своей командой по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить военные варианты действий. Это произошло через несколько часов после того, как он заявил журналистам, что США "сегодня снова нанесут им сильный удар".

Во вторник вечером США нанесли удар по иранским объектам радиолокации и противовоздушной обороны в ответ на сбивание американского вертолета, но эти удары были рассчитаны так, чтобы избежать жертв и оставить возможность заключения соглашения.

Иран ответил запуском относительно небольшого количества ракет и беспилотников в сторону американских баз.