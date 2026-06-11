Рада приняла постановление о парламентской поддержке переговоров о вступлении в ЕС

11 июня Верховная Рада приняла постановление о парламентской поддержке переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз (рег. № 15297).

Об этом в Раде сообщили в четверг, пишет "Европейская правда".

Согласно постановлению, Кабмин должен обеспечить совместно с комитетами Рады согласованную проработку законопроектов, направленных на адаптацию законодательства к положениям права ЕС и выполнение международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции.

В акте, в частности, говорится, что в случае проведения с институтами ЕС консультаций относительно содержания законопроектов, готовящихся к регистрации в Верховной Раде, а также внесенных на рассмотрение ВР, правительство должно информировать о результатах таких консультаций парламент, парламентский комитет, определенный главным по подготовке и предварительному рассмотрению законопроекта в соответствии с предметом ведения, а также комитет, к предмету ведения которого относится оценка соответствия законопроектов международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.

Кабмин также должен ежеквартально представлять в Верховную Раду отчет о ходе выполнения Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС (acquis ЕС), согласовывать с уполномоченным представителем ВР проекты своих актов о внесении изменений в Национальную программу и ее составные части.

Такое согласование осуществляет уполномоченный представитель Верховной Рады с учетом позиций профильных комитетов, комитета, в компетенцию которого входит оценка соответствия законопроектов международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, членов соответствующих рабочих (переговорных) групп по подготовке переговорных позиций Украины во время переговоров с ЕС.

Также правительство должно ежеквартально подавать в Верховную Раду Украины отчет о текущем состоянии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, а также предоставлять информацию по этим вопросам во время координационных встреч с руководством Верховной Рады Украины и членами согласительного совета депутатских фракций и групп.

Кроме того, правительство должно обеспечить незамедлительное информирование парламента о решениях, принятых в отношении Украины органами Европейского Союза, а также об отдельных позициях государств-членов ЕС.

Напомним, по данным "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в Киеве заверила, что Украина должна интегрироваться в ЕС еще до членства.

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