На выборах в Армении подсчитали все голоса: партия Пашиняна победила с 49,8%

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", по предварительным результатам подсчета всех бюллетеней, победила на парламентских выборах, набрав 49,81% голосов избирателей.

Данные подсчета приводит армянская служба "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

"Гражданский договор" Пашиняна получил 727 160 голосов или 49,81% избирателей.

Партия "Сильная Армения" российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна набрала 340 062 голоса или 23,29%.

"Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, известного дружбой с Путиным, – на третьем месте с 145 097 голосами или 9,94%.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна в последний момент преодолела четырехпроцентный проходной барьер с 58 368 голосами.

Мандаты, по данным News.am, будут распределены следующим образом: "Гражданский договор" – 61, "Сильная Армения" – 28, "Армения" – 11, "Процветающая Армения" – 5 мандатов.

Выборы прошли на фоне усиления давления на Ереван со стороны Москвы из-за курса Пашиняна на сближение с ЕС.

Сам Пашинян уже заявил об "исторической победе, которая однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения".

Агентство Reuters на основе общения с представителями западных спецслужб и документов рассказало, как Россия пытается предотвратить победу Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс страны.

Подробнее на эту тему – в статье Шантаж и пряник Кремля. Как Путин идет к поражению в Армении и что планирует после него.