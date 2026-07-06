Минобороны Польши: вопрос о передаче Украине МиГ-29 остается открытым

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29 пока не решен.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, 6 июля, сообщает министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш высказался по поводу передачи Украине истребителей во время пресс-конференции, на которой он, в частности, раскрыл данные о военной помощи, оказанной Варшавой Украине после начала полномасштабного вторжения России.

"Этот вопрос еще не решен. Мы получили запрос от украинской стороны, в котором отмечается, что она, как и ранее, заинтересована в этом", – сообщил глава Минобороны Польши.

Он заявил, что Украина представила свои предложения по передаче беспилотников Польше в течение следующих двух лет.

"Поэтому такая возможность обмена вполне реальна, но это должен быть именно обмен, а не просто односторонняя передача со стороны Польши. Мы подходим к этому очень осторожно", – добавил польский министр.

Напомним: 30 июня Косиняк-Камыш заявил, что Украина отказалась от договоренности, по которой польская сторона должна была передать истребители МиГ-29 в обмен на доступ к технологиям в сфере беспилотных систем.

Через несколько дней он сказал, что Украина не делится с его страной технологиями в сфере дронов из-за исторического спора.

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