В Минобороны Польши прокомментировали передачу Украине ракет для Patriot

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал ситуацию с "тайной" передачей Украине ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, 6 июля, сообщает министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш заявил, что Польша входит в число шести стран НАТО, которые эксплуатируют систему ПВО Patriot с ракетами PAC-3.

По его словам, по просьбе Генерального секретаря НАТО, Европейского командования ВС США и командующего Объединенными силами США в Европе, а также после консультаций с группой операторов Польша приняла решение о передаче Украине ракет для системы ПВО Patriot.

"Количество переданных ракет составляет незначительную часть наших ресурсов и, по оценке не только Генерального штаба, но и главнокомандующего вооружёнными силами США и союзников в Европе, не влияет на возможности противовоздушной обороны Польши. И в соответствии с принципами, принятыми в США и НАТО, те, кто оказывает помощь Украине, остаются среди стран, которым предоставляется приоритет в поставках ракет Patriot для их нужд", – пояснил глава Минобороны Польши.

Упоминая об отсутствии информации об этой передаче, министр обороны Польши сказал, что эта тема обсуждалась: информация о запросах, потребностях, предложении генерального секретаря, а впоследствии и о самой передаче.

"Эти отчеты, в частности от разведывательных служб, начали поступать в Администрацию президента и Бюро национальной безопасности в течение следующих недель", – сказал он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Украина не является врагом Польши.

"Враг Польши – это Россия. Наши союзники находятся на Западе. Опасность таится в Крыму. Польша должна быть единой в вопросе безопасности, потому что если она будет раздробленной, то станет слабее, а если разделенной – то беззащитной", – добавил он.

Напомним, вице-спикер Сейма Польши и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил в субботу, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".

Он подчеркнул, что "Польша приобрела их в США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны" и что эти ракеты являются единственными на вооружении польской армии, способными противостоять российским ракетам "Искандер".

В ответ на это Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь Украине, оказанную после начала полномасштабного вторжения России.