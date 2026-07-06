Макрон прибыл с официальным визитом в Сирию

В понедельник, 6 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Сирию.

Об этом пишет France 24, передает "Европейская правда".

Как сообщили журналистам в Елисейском дворце, визит Макрона продлится до вторника, 7 июля, в ходе которого французский президент выступит в поддержку "свободной Сирии", которая сыграет роль в "ослаблении напряженности".

Отмечается, что Франция решила не разглашать информацию о поездке президента до его прилета, прежде всего из соображений безопасности.

Это первый визит французского президента в Сирию со времён визитов Николя Саркози в 2008–2009 годах, предшествовавших разрыву отношений, вызванному жестоким подавлением режимом диктатора Башара аль-Асада "Арабской весны" в 2011 году.

В социальной сети Х Макрон заявил, что прибыл в Сирию, чтобы "подтвердить приверженность Франции сирийскому народу".

"За суверенную Сирию, объединенную в своем многообразии и живущую в мире со своими соседями. Давайте вместе откроем новую страницу стабильности и мира", – отметил президент Франции.

СМИ писали, что турецкие чиновники ожидают, что президент Сирии Ахмед Аль-Шараа посетит Анкару примерно в то время, когда турецкая столица будет принимать саммит НАТО.

В конце марта визит президента Сирии вызвал споры в Германии.