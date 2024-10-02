Во Франции убили азербайджанского оппозиционера

Азербайджанский оппозиционный деятель в изгнании Видади Исгандарли, известный жесткой критикой азербайджанских властей, умер во Франции после жестокого избиения и ножевых ранений в результате нападения на его квартиру.

Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Смертельное нападение на Исгандарли совершено по повторяющейся схеме насилия против азербайджанских оппозиционных деятелей в изгнании. В 2021 году другой политик в изгнании, Мохаммад Мирзали, выжил после ножевого ранения.

"Мой брат не имел никакого представления о том, кем были нападавшие и чем они мотивировали нападение... Они не разговаривали, и на них были маски, что сделало невозможным их идентификацию", – сказал брат погибшего Октай Исгандарли в интервью "Радио Свобода".

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"У меня нет сомнений, что это политически мотивированное убийство. Мой брат пережил предыдущую атаку примерно 15 нападавших в 2022 году здесь, во Франции", – добавил он.

Октай Исгандарли рассказал, что получил отчаянный видеозвонок от своего брата рано утром 29 сентября, когда он прижимал подушку к животу, пытаясь остановить кровотечение после нападения трех мужчин в масках, которые ворвались в его квартиру в Мюлузе на востоке Франции

"Когда я приехал, полиция оцепила район, и я не смог поговорить с ним до того, как его увезли в больницу", – рассказал Октай Исгандарли.

Врачи сообщили, что Видади Исгандарли получил по меньшей мере 21 удар ножом в живот, а также удары по телу и голове. Он так и не пришел в сознание и умер от полученных травм рано утром 1 октября.

Видади Исгандарли был известен как ярый критик азербайджанского правительства и президента Ильхама Алиева, который с 2003 года удерживает власть в своих руках.

В 2010 году Видади Исгандарли участвовал в парламентских выборах, которые он назвал фальсифицированными после того, как оппозиционные кандидаты не прошли в парламент. Затем он помог организовать протесты против официальных результатов выборов.



Арестованный в 2011 году и обвиненный в различных правонарушениях, включая нападение и вмешательство в работу избирательных комиссий, Видади отрицал обвинения, утверждая, что они были политически мотивированными.

Он был приговорен к 3,5 годам заключения, но был освобожден в начале декабря 2012 года по президентской амнистии.

Опасаясь дальнейших преследований, Видади, его брат и их семьи эмигрировали во Францию в 2015 году.