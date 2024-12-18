Немецкая полиция проводит расследование из-за проблем со здоровьем у матери росоппозиционера

Немецкая полиция проводит расследование после того, как матери российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы стало плохо в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает Reuters.

Кара-Мурза заявил, что его мать находится в больнице в Берлине во вторник, в то время как немецкая полиция заявила, что расследует дело о покушении на убийство.

Кара-Мурза сказал, что подозрения в том, что его мать, гражданка Германии и России, была отравлена, не подтвердились.

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В полиции заявили, что результаты токсикологической экспертизы ожидаются не раньше среды.

"Моя мать действительно находится в больнице в Берлине, но подозрения на отравление или сердечный приступ, к счастью, не подтвердились", – написал Кара-Мурза в социальных сетях.

Полиция сообщила, что женщину, имя которой они не назвали, перевели в изолятор больницы "Шарите". Она обратилась в больницу днем с жалобами на симптомы отравления.

"Сейчас мы выясняем, есть ли какие-то доказательства политической мотивации", – сказала пресс-секретарь полиции Джейн Берндт. Она добавила, что в квартире женщины, в западном районе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, проводятся обыски в поисках доказательств.

Кара-Мурза, известный критик главы Кремля Владимира Путина и его полномасштабного вторжения в Украину, был одним из 26 заключенных, которыми Россия, Беларусь и Запад обменялись в августе, в рамках крупнейшего обмена заключенными со времен холодной войны.

Среди тех, на кого его обменяли, был российский убийца Вадим Красиков, осужденный за убийство в 2019 году в берлинском парке гражданина Грузии, который был участником движения за независимость Чечни.

В прошлом году российской журналистке-расследователю Елене Костюченко стало плохо в поезде в Берлин после того, что она считала отравлением. Полиция начала расследование по факту покушения на убийство.