Сибига вернет Польше свою государственную награду из-за лишения Зеленского ордена

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что вернет Польше высокую государственную награду после того, как польский президент Кароль Навроцкий решил лишить президента Украины ордена Белого Орла.

Об этом министр сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Сибига назвал шаг Навроцкого стратегической ошибкой, от которой выиграет только Москва.

"Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков пойти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в адрес даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства. На фоне таких безрассудных действий я не вижу возможности сохранять присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша – Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре я верну его Польше", – написал Сибига.

Он заявил, что дело не в орденах, а в отношении, и Украина всегда выступала за подход взаимного уважения – даже когда речь шла о сложных и проблемных темах.

"А это предполагает, что мы уважаем решения друг друга даже тогда, когда не согласны с ними. "Соглашаемся не соглашаться", как говорится. Мы никогда не хотели этого конфликта. Вместо этого в течение полутора лет активно работали над урегулированием противоречий, деполитизацией исторических вопросов, разблокированием профессиональной и научной деятельности, поисково-эксгумационных работ и перезахоронений по просьбе польской стороны, возобновлением деятельности Конгресса историков. Мы многого добились на этом пути. Прямо сейчас ведутся поисковые работы в Гуте-Пеняцкой, о которых просили поляки", – отметил Сибига.

На фоне всего этого нынешнее обострение – контрпродуктивно и не нужно ни украинцам, ни полякам, добавил он.

"Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила довести это обострение до недопустимого и неадекватного уровня. Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю", – заявил Сибига.

Он выразил надежду, что впоследствии здравый смысл возобладает и польские друзья вернутся к равноправному диалогу, который соответствует союзническим отношениям между странами на фоне противостояния общему врагу в Москве.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений ВСУ названия "героев УПА".

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что Зеленский не хотел намеренно оскорбить Польшу, присвоив украинскому подразделению название "Героев УПА", но, по мнению Туска, украинской стороне не хватает тактичности.

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