Глава МИД Италии отменил визит в США из-за оскорбления в адрес Мелони

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в Соединенные Штаты, запланированный на ближайшие дни, после того как президент Дональд Трамп пренебрежительно отозвался о премьер-министре страны Джордже Мелони.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своём X.

Таяни объявил, что его визит в Соединённые Штаты не состоится в связи со скандалом, разразившимся из-за высказываний Трампа о фотографии с Джорджией Мелони.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. – Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

"Серьезные и оскорбительные заявления президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони – это оскорбление для всей Италии. По этим соображениям я решил отменить свой визит в США, запланированный на 21–22 июня", – сообщил глава МИД Италии.

Напомним, Мелони возмутилась заявлениями Трампа о том, что она якобы "умоляла" о совместном фото на саммите "Группы семи", и назвала это выдумкой. Министр обороны Гвидо Крозетто назвал это новым "промахом" Трампа.

Это стало новым обострением отношений между лидерами Италии и США после того, как весной Мелони и Трамп поспорили из-за резкой критики со стороны Трампа неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.

Трамп впоследствии обвинил её в "отсутствии мужества" и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.