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Глава МИД Италии отменил визит в США из-за оскорбления в адрес Мелони

Новости — Пятница, 19 июня 2026, 15:20 — Мария Емец

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в Соединенные Штаты, запланированный на ближайшие дни, после того как президент Дональд Трамп пренебрежительно отозвался о премьер-министре страны Джордже Мелони.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своём X.

Таяни объявил, что его визит в Соединённые Штаты не состоится в связи со скандалом, разразившимся из-за высказываний Трампа о фотографии с Джорджией Мелони.

"Серьезные и оскорбительные заявления президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони – это оскорбление для всей Италии. По этим соображениям я решил отменить свой визит в США, запланированный на 21–22 июня", – сообщил глава МИД Италии.

Напомним, Мелони возмутилась заявлениями Трампа о том, что она якобы "умоляла" о совместном фото на саммите "Группы семи", и назвала это выдумкой. Министр обороны Гвидо Крозетто назвал это новым "промахом" Трампа.

Это стало новым обострением отношений между лидерами Италии и США после того, как весной Мелони и Трамп поспорили из-за резкой критики со стороны Трампа неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.

Трамп впоследствии обвинил её в "отсутствии мужества" и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

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Италия США Трамп
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