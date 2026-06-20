Трамп вновь атаковал премьер-министра Италии

Президент США Дональд Трамп пошел на эскалацию спора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, заявив в субботу, что итальянская лидер якобы хочет поднять свой рейтинг за счет дружбы с ним.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп повторил свои прежние утверждения о том, что Мелони во время саммита G-7 во Франции неоднократно просила сфотографироваться с ним.

"Ее рейтинг популярности в Италии сейчас низкий, возможно, из-за того, что она отказала Соединенным Штатам Америки – стране, которая искренне любит и защищает Италию, – когда речь шла о том, чтобы не допустить Иран к получению или разработке ядерного оружия… Она даже не разрешила нам воспользоваться итальянскими взлетно-посадочными полосами, что вызвало большие логистические неудобства", – написал Трамп.

Он добавил, что Мелони пошла на это, несмотря на то, что "США ежегодно выделяют сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других "так называемых" союзников по НАТО".

"Теперь, после того как Соединенные Штаты военным путем победили Иран, она хочет снова подружиться, чтобы "поднять свои рейтинги". Нет, спасибо!!!" – написал американский лидер.

Накануне в интервью Трамп заявил, что Мелони якобы "умоляла" о совместном с ним фото на саммите "Группы семи" во Франции.

"Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не стал этого делать, но мне было её жалко", – заявил Трамп.

Мелони опубликовала обращение, в котором опровергает утверждения Трампа и выражает возмущение комментариями президента США и его отношением к союзникам.

Из-за скандала министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в Соединенные Штаты, запланированный на ближайшие дни.

Это стало новым обострением отношений между лидерами Италии и США после того, как весной Мелони и Трамп поспорили из-за резкой критики со стороны Трампа неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.

Трамп впоследствии обвинил её в "отсутствии мужества" и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.