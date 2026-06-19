Мелони назвала ложью заявления Трампа о том, что она "умоляла" его о совместном фото

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони возмутилась заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что она якобы умоляла главу Белого дома о совместном фото на саммите "Группы семи".

Об этом сообщает агентство ANSA, передает "Европейская правда".

Бурную реакцию Мелони вызвало интервью Трампа итальянскому телеканалу La7. В нём он спрашивает журналистку о премьер-министре, а затем рассказывает, как та умоляла его сфотографироваться на саммите G7 в Эвьяне.

"Она, наверное, рада, что я с ней поговорил. Мне не пришлось с ней разговаривать… Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы этого не сделал, но мне было её жалко", – утверждал американский президент.

Мелони опубликовала в своих соцсетях обращение, в котором опровергает утверждения Трампа. Лидер выражает возмущение комментариями президента США и его отношением к союзникам.

"Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Я, честно говоря, потрясена. Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками: к тому же это не впервые", – заявила Мелони в видеообращении.

Премьер-министр выразила сожаление, что американский президент не проявляет такой же решимости в отношении врагов США.

"Могу только сказать, что разочаровывает то, что он не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада и Соединенных Штатов, к лидерам которых он, напротив, относится с гораздо большей снисходительностью. Есть одно, что он должен помнить: ни я, ни Италия никогда не умоляем", – подчеркнула Мелони.

Комментарии Трампа в адрес Мелони возмутили других итальянских чиновников. В связи со скандалом глава МИД Италии Антонио Таяни отменил свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня. А министр обороны Гвидо Крозетто назвал это новым "промахом" Трампа.

"Я не могу представить, чтобы Джорджия Мелони просила кого-то сфотографироваться, даже под принуждением. Зато могу представить, сколько усилий ей стоило отбросить то, что сказал Трамп несколько недель назад, ради интересов Италии, Европы и Запада. И я представляю, сколько ей будет стоить не прокомментировать, как того заслуживает, этот новый промах президента США", – сказал Крозетто.

Об инциденте стало известно после того, как итальянские СМИ обратили внимание на потепление отношений между лидерами Италии и США.

Весной между Мелони и президентом США возникла полемика из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке. Мелони назвала высказывания американского лидера неприемлемыми.

Трамп впоследствии обвинил её в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.