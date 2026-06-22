Премьер-министр Венгрии инициировал процедуру отстранения президента

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что инициирует внесение поправок в конституцию, которые остановят полномочия президента страны Тамаша Шуйока, который отказался добровольно уходить в отставку, несмотря на требования правительства.

Об этом Мадьяр объявил во время своего выступления в парламенте, сообщает Telex, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Венгрии анонсировал внесение поправок в Основной закон о прекращении полномочий президента. После внесения изменений начнется конституционный процесс, к которому будет привлечено венгерское общество. Затем поправки вынесут на голосование на общенациональном референдуме. После утверждения обновленной конституции Национальное собрание изберет нового главу государства.

Стоит отметить, что от прихода к власти Мадьяр прилагает усилия, чтобы отстранить президента Шуйока с должности, обвиняя его в том, что он является "марионеткой" режима Виктора Орбана.

После победы на парламентских выборах лидер "Тисы" призвал президента уйти в отставку. Однако Шуйок отклонил требование Мадьяра, что, по словам президента, привело к "конституционному кризису".

31 мая Шуйок окончательно отказался уходить с должности после того, как в воскресенье истек конечный срок, установленный новым правительством для его добровольной отставки.

1 июня Мадьяр объявил о запланированных шагах, которые помогли бы устранить с должности президента.