Мадьяр рассказал, как он собирается отстранить президента Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о запланированных шагах, которые помогли бы отстранить от должности президента Тамаша Шуйока.

Заявление Мадьяра приводит Telex, сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер выступил с соответствующим заявлением на пресс-конференции в понедельник. До этого он вместе с министром юстиции провел встречу с Шуйоком.

"Тамаш Шуйок подвел Венгерскую Республику... В интересах Венгрии, чтобы этот институт восстановил свой авторитет, подорванный молчанием и бездействием последних лет", – сказал он.

По словам Мадьяра, на встрече с Шуйоком он сказал, что если тот не уйдет в отставку добровольно, он проинформирует представителей партии "Тиса" о его решении, и "мы немедленно начнем необходимые процедуры".

"Согласно основному закону, существует несколько вариантов его (президента. – Ред.) отстранения. Мы внесем необходимые поправки в основной закон; мы не будем прибегать к законодательству, разработанному под конкретное лицо, а восстановим... венгерское верховенство права и венгерскую демократию", – указал премьер Венгрии.

Мадьяр добавил, что процедуру импичмента не будут применять.

"Этот процесс продлится около месяца; мы постараемся принять необходимое законодательство как можно скорее, и да, устранение каждой марионетки будет на повестке дня", – отметил он.

Напомним, 13 мая Мадьяр заявил, что новое правительство дает время Шуйоку до конца мая для того, чтобы добровольно уйти с должности, а в противном случае допускает его отстранение через поправки к основному закону. 18 мая Мадьяр повторил свое требование.

После этого Шуйок заявил, что не уйдет с должности.

31 мая Шуйок окончательно отказался уходить с должности после того, как в воскресенье истек конечный срок, установленный новым правительством для его добровольной отставки.