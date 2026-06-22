Прем’єр Угорщини розпочав процедуру усунення президента

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив, що ініціює внесення поправок до конституції, що зупинять повноваження президента країни Тамаша Шуйока, який відмовився добровільно йти у відставку попри вимоги уряду.

Про це Мадяр оголосив під час свого виступу в парламенті, повідомляє Telex, передає "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Угорщини анонсував внесення поправок до Основного закону щодо припинення повноважень президента. Після внесення змін розпочнеться конституційний процес, до якого буде залучене угорське суспільство. Потім поправки винесуть на голосування на загальнонаціональному референдумі. Після затвердження оновленої конституції Національні збори оберуть нового главу держави.

Варто зазначити, що від приходу до влади Мадяр докладає зусиль, щоб усунути президента Шуйока з посади, звинувачуючи його в тому, що він є "маріонеткою" режиму Віктора Орбана.

Після перемоги на парламентських виборах лідер "Тиси" закликав президента піти у відставку. Однак Шуйок відхилив вимогу Мадяра, що, за словами президента, призвело до "конституційної кризи".

31 травня Шуйок остаточно відмовився йти з посади після того, як у неділю минув кінцевий термін, встановлений новим урядом щодо його добровільної відставки.

1 червня Мадяр оголосив про заплановані кроки, які допомогли б усунути з посади президента.