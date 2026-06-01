Президент Венгрии не подал в отставку, несмотря на требование правительства Мадьяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок окончательно отказался уйти с поста после того, как в воскресенье истек крайний срок, установленный новым правительством для его добровольной отставки.

Как пишет "Европейская правда", об этом Шуйок заявил в видеообращении, опубликованном 31 мая, отрывки из которого цитирует Telex.

В видеообращении Шуйок заявил, что не уйдет в отставку со своего поста, а будет ждать позиции Венецианской комиссии.

В то же время он подтвердил, что стремится продолжать сотрудничество с правительством и помогать в разработке законодательства, необходимого для разблокирования замороженных средств ЕС.

По словам чиновника, после парламентских выборов возникло четкое политическое требование переосмыслить институт президентства, и правительство имеет на это право. Однако глава государства должен выполнять свои обязанности в соответствии с действующей конституцией, а правила его избрания "существенно не изменились с 1990 года", пояснил Шуйок.

Он подчеркнул, что заявления премьер-министра "содержали односторонние требования и указания в непривычном для государственных органов стиле" в его адрес, "включая призыв уйти в отставку". А это, по мнению Шуйока, является серьезным противоречием и негативно влияет на конституционные полномочия и функционирование президентского института республики.

Премьер-министр Петер Мадьяр ответил на видеообращение президента, раскритиковав его позицию.

"Тамаш Шуйок никогда не защищал пострадавиших, не защищал тех, на кого напали, и не защищал верховенство права. Даже в День защиты детей он защищает лишь свою месячную зарплату в 6,3 миллиона. Вместо того чтобы просить прощения", – написал он.

Напомним, 13 мая Мадьяр заявил, что новое правительство дает Шуйоку время до конца мая для того, чтобы добровольно уйти с должности, а в противном случае допускает его отстранение через поправки к основному закону. 18 мая Мадьяр повторил свое требование.

После этого Шуйок заявил, что не уйдет с должности.