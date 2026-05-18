Президент Венгрии отклонил призыв Мадьяра уйти в отставку

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отклонил требования нового премьер-министра Петера Мадьяра об отставке до конца мая.

Об этом он заявил в интервью Index, сообщает "Европейская правда".

Шуйок отметил, что намерен выполнить свой мандат в рамках действующей конституции.

"Нет никаких правовых оснований или конституционных причин, которые могли бы обосновать мою отставку. Я принес присягу на верность Основному закону и защите конституционного строя, и эта присяга обязывает меня как перед действующим большинством, так и перед меньшинством, и перед всей политической нацией", – сказал он.

Шуйок подчеркнул, что остается верным своей присяге, и "пока исполнение моих обязанностей не станет невозможным, я намерен выполнять возложенные на меня обязанности".

"Присяга – как я уже говорил – обязывает меня перед всей политической нацией, а не только перед большинством или меньшинством. Это вытекает из конституционного статуса президента Венгерской Республики", – резюмировал он.

Напомним, 13 мая Мадьяр заявил, что новое правительство дает Шуйоку время до конца мая для того, чтобы добровольно уйти с поста, а в противном случае допускает его отстранение через поправки к основному закону.

18 мая Мадьяр повторил свое требование.

Петер Мадьяр еще перед выборами заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуйока, избранного на эту должность депутатами Орбана (в Венгрии президента избирают в парламенте).