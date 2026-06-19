Стармер готов к борьбе за лидерство в Лейбористской партии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в пятницу, что примет участие в любой борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

Заявление Стармера приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий прозвучал на фоне того, как его потенциальный соперник Энди Бернем победил на довыборах в округе Мейкерфилд, что открыло путь к борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

Стармер отметил, что, по его мнению, такая борьба не пойдет на пользу стране, но добавил: "Если будет борьба... то да, я буду участвовать, я выдвину свою кандидатуру".

"Я неоднократно говорил, что не собираюсь отказываться от этого", – отметил он.

Победа Бернема на довыборах в округе Мейкерфилд проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера Лейбористской партии в противовес Стармеру.

В понедельник Бернем должен принять присягу как член парламента. Согласно правилам Лейбористской партии, кандидаты на должность лидера должны быть депутатами.

Ему не составит труда заручиться поддержкой 81 из более 400 депутатов от Лейбористской партии – это минимум, необходимый для начала борьбы за лидерство.

В то же время Стармер заявил, что хочет видеть Энди Бернема на "важной должности в правительстве", если тот вернется в парламент в результате довыборов.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.