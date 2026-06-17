Трамп после саммита G7 рассказал об "очень хороших разговорах" с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп после саммита "Группы семи" рассказал об "очень хороших разговорах" с Путиным и Зеленским и заявил, что, мол, оба хотели бы завершить войну, но "не знают, как".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге вечером 17 июня после саммита G7.

Трамп напомнил, что имел телефонный разговор с главой Кремля, а вскоре после того лично общался с Зеленским на полях саммита "Семерки" и рассказал о звонке.

"У нас был очень хороший разговор с президентом Путиным и очень хороший разговор с президентом Зеленским. Думаю, они оба хотят что-то сделать. Они просто не знают, как это сделать. Они хотят, но просто не знают, как", – сказал Трамп.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все лидеры "Группы семи" согласились с тем, что Россия не проявляет серьезной готовности к миру, а премьер Канады Марк Карни сказал, что позиция США по Украине становится "более реалистичной".

По данным СМИ, президент США на полях саммита G7 заявил о готовности поддержать Украину и усилить давление на Россию в обмен на помощь европейских союзников в разминировании Ормузского пролива.

Публично Трамп неоднократно сказал о том, что допускает возобновление санкций против российской нефти после исключения, которое США ввели на фоне сверхвысоких глобальных цен на энергоресурсы из-за войны с Ираном.

Также американский президент пообещал рассмотреть запрос Украины относительно лицензий на ПВО.