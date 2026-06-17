Президент США Дональд Трамп допускает возобновление приостановленных санкций против российской нефти в связи со снижением глобальных цен на энергоресурсы после мирного соглашения с Ираном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Трампа спросили, рассматривает ли он возобновление приостановленных санкций против России.

"Мы рассматриваем это, мы смотрим, насколько снижается цена на нефть. А она действительно снижается, кажется, сейчас это 74-75 долларов... Скоро это будет на таком уровне, как четыре недели назад", – ответил американский президент и после этого отклонился от темы вопроса.

Во вторник Трамп также допустил, что не будет продолжать исключения из санкций против российской нефти, введенные на фоне глобального роста цен на энергоресурсы из-за войны с Ираном.

Как известно, вскоре после перекрытия Ормузского пролива из-за войны США и Израиля с Ираном американская администрация ввела исключение из санкций, которое разрешило покупать уже загруженную на танкеры российскую нефть, которая уже находится в море.

В мае действие исключения было возобновлено. 2 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может в ближайшее время отменить его.