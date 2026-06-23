В Анкаре перед саммитом НАТО в ходе антитеррористической операции задержали 209 человек

Во вторник в ходе ряда операций, проведенных полицией и жандармерией в турецкой столице Анкаре, было задержано в общей сложности 209 подозреваемых из нескольких террористических группировок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Главная прокуратура Анкары сообщила, что полиция по борьбе с терроризмом провела рейды с целью задержания 148 подозреваемых, связанных с "Исламским государством" и ультралевыми террористическими группировками, в частности DSIH, TKP/ML, TKIP, Народной революционной освободительной партией (DHKP/C), MLKP, THKP/C и DKP/BÖG, в то время как подразделения жандармерии по борьбе с терроризмом провели операции по задержанию 93 подозреваемых из TKP/ML, ИГИЛ, DHKP/C и MLKP. В прокуратуре отметили, что в ходе операций были задержаны 209 подозреваемых из 241, находившихся в розыске.

Отдельно Главная прокуратура Стамбула сообщила, что 24 подозреваемых из DHKP/C были задержаны в ходе операций в городе и семи других провинциях. Еще 13 подозреваемых остаются на свободе.

ИГИЛ и DHKP/C являются одними из главных террористических угроз для Турции. ИГИЛ стоит за рядом терактов по всей Турции, в результате которых в прошлом погибли десятки людей, тогда как DHKP/C, хотя и причастна к менее смертоносным атакам, по-прежнему представляет угрозу безопасности, особенно в крупных городах.

Эта террористическая группировка исповедует ультралевую идеологию и активно совершает теракты и убийства в стране с 1980-х годов, но её кампания насилия потерпела неудачу под давлением массированных антитеррористических операций Турции.

В следующем месяце лидеры НАТО соберутся в столице Турции, Анкаре, на ежегодный саммит Альянса, и правительство уже начало принимать меры безопасности и усиливать полицейскую охрану в рамках подготовки к этому мероприятию.

В турецком городе Мармарис полиция накануне задержала четырех человек после того, как они устроили протест возле фрегата ВМС Франции, находившегося в порту в ходе миссии НАТО.

Известно, что Турция планирует превратить свою столицу в "крепость", которая будет защищена системами противоракетной обороны и истребителями, накануне саммита НАТО.

Полиция Анкары также поручила муниципалитетам турецкой столицы провести отлов бездомных собак накануне саммита НАТО, который состоится 7–8 июля.