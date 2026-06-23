В Анкарі перед самітом НАТО під час антитерористичної операції затримали 209 осіб

У вівторок у ході низки операцій, проведених поліцією та жандармерією в турецькій столиці Анкарі, було затримано загалом 209 підозрюваних із кількох терористичних угруповань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Головна прокуратура Анкари повідомила, що поліція з боротьби з тероризмом провела рейди з метою затримання 148 підозрюваних, пов’язаних з "Ісламською державою" та ультралівими терористичними угрупованнями, зокрема DSIH, TKP/ML, TKIP, Народною революційну визвольною партією (DHKP/C), MLKP, THKP/C та DKP/BÖG, тоді як підрозділи жандармерії з боротьби з тероризмом провели операції з затримання 93 підозрюваних з TKP/ML, ІДІЛ, DHKP/C та MLKP. У прокуратурі зазначили, що в ході операцій було затримано 209 підозрюваних із 241, які перебували в розшуку.

Окремо Головна прокуратура Стамбула повідомила, що 24 підозрюваних з DHKP/C було затримано під час операцій у місті та семи інших провінціях. Ще 13 підозрюваних залишаються на волі.

ІДІЛ та DHKP/C є одними з головних терористичних загроз для Туреччини. ІДІЛ стоїть за низкою терактів по всій Туреччині, в результаті яких у минулому загинули десятки людей, тоді як DHKP/C, хоча й причетна до менш смертоносних атак, все ще становить загрозу безпеці, особливо у великих містах.

Ця терористична група сповідує ультраліву ідеологію та активно здійснює теракти й вбивства в країні з 1980-х років, але її кампанія насильства зазнала невдачі під тиском масиву антитерористичних операцій Туреччини.

Наступного місяця лідери НАТО зберуться у столиці Туреччини, Анкарі, на щорічний саміт Альянсу, і уряд вже почав вживати заходів безпеки та посилювати поліцейську охорону в рамках підготовки до цього заходу.

У турецькому місті Мармарис поліція напередодні затримала чотирьох осіб після того, як вони протестували поблизу фрегата ВМС Франції, який перебував у порту під час місії НАТО.

Відомо, що Туреччина планує перетворити свою столицю на "фортецю", яка буде захищена системами протиракетної оборони та винищувачами, напередодні саміту НАТО.

Поліція Анкари також доручила муніципалітетам турецької столиці провести вилов безпритульних собак напередодні саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня.