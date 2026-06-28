Трамп пригрозил Ирану "уничтожением", если Тегеран не прекратит удары

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран продолжит свои.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты возобновят масштабные боевые действия, если Тегеран не прекратит удары – примерно в те же часы, когда Иран ночью 28 июня бил по американским объектам в Бахрейне и Кувейте.

"Авиация США только что нанесла удары по иранским объектам хранения ракет, дронов и прибрежным радарам – за очередное нарушение соглашения о прекращении огня. Очень похоже, что они никогда не сделают выводов! Может наступить поворотная точка, когда мы уже не сможем быть взвешенными, и будем вынуждены военным путем завершить работу, которую ранее успешно начали", – написал Трамп.

"И если это произойдет, Исламская Республика Иран прекратит существование", – добавил президент США.

Иран со своей стороны обвинил Соединенные Штаты в нарушении перемирия и заявил о нанесенных ответных ударах по американским базам на территории Бахрейта и Кувейта.

Напомним, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива.

Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней. Первый раунд технических переговоров состоялся в минувшие выходные в Швейцарии.

В пятницу Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей – после удара по торговому судну в Ормузском проливе. Затем Центральное командование ВС США, координирующее операции в регионе, заявило об ударах по иранским военным целям в районе Ормузского пролива.

По данным одного из последних опросов, лишь каждый четвертый американец считает, что война с Ираном того стоила.