Трамп пригрозив Ірану "знищенням", якщо Тегеран не припинить удари

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо Тегеран продовжить свої.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що Сполучені Штати поновлять масштабніші бойові дії, якщо Тегеран не припинить удари – приблизно у ті ж години, коли Іран вночі 28 червня бив по американських об’єктах у Бахрейні та Кувейті.

"Авіація США щойно завдала ударів по іранських об’єктах зберігання ракет, дронів та прибережних радарах – за чергове порушення угоди про припинення вогню. Дуже схоже, що вони ніколи не зроблять висновків! Може настати поворотна точка, коли ми вже не зможемо бути зваженими, і будемо змушені військовим шляхом завершити роботу, яку раніше успішно почали", – написав Трамп.

"І якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран припинить існування", – додав президент США.

Іран зі свого боку звинуватив Сполучені Штати у порушенні перемир’я та заявив про завдані удари у відповідь по американських базах на території Бахрейту і Кувейту.

Нагадаємо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів. Перший раунд технічних перемовин відбувся минулими вихідними у Швейцарії.

У п'ятницю Трамп звинуватив Іран у порушенні домовленостей – після удару по торговому судну в Ормузькій протоці. Згодом Центральне командування ЗС США, що координує операції у регіоні, заявило про удари по іранських військових цілях в районі Ормузької протоки.

За даними одного з останніх опитувань, лише кожен четвертий американець вважає, що війна з Іраном була того варта.