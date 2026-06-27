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США нанесли удар по Ирану впервые после заключения соглашения о перемирии

Новости — Суббота, 27 июня 2026, 08:09 — Иванна Костина

В пятницу американские военные нанесли удар по Ирану в ответ на удар иранского беспилотника по грузовому судну в Ормузском проливе, при этом каждая из сторон обвиняет другую в нарушении условий перемирия, о котором договорились на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Центральное командование США сообщило, что самолеты нанесли удары по местам хранения ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям, а впоследствии опубликовало нечеткое черно-белое видео взрыва с пометкой "незасекречено". Официальный представитель США сообщил, что операция завершилась.

 

Иран заявил, что снаряд попал в район вокруг причала в городе Сирик на юге Ирана, и что иранские военно-морские силы в ответ нанесли удар по военным объектам США в этом регионе. Тегеран не предоставил подробностей о том, что именно могло быть поражено.

В то же время в других регионах появились признаки прогресса в прекращении конфликта, продолжающегося уже четыре месяца: Израиль и Ливан подписали соглашение о прекращении боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном организацией "Хезболла". Обе стороны охарактеризовали соглашение как первый шаг, предусматривающий разоружение "Хезболлы" и вывод израильских войск из Ливана, однако остается неясным, как именно это будет обеспечено.

В пятницу президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней. Первый раунд технических переговоров состоялся на прошлой неделе в Швейцарии.

23 июня в Конгрессе СШАвпервые прошло голосование в обеих палатах по символической резолюции с призывом к президенту Дональду Трампу остановить войну с Ираном. Документ призывает Трампа отозвать американские войска, ведущие боевые действия против Тегерана, если только он не получит открытого разрешения на продолжение войны со стороны Конгресса или не будет объявлена война.

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