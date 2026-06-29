СМИ: США и Иран после обострения ситуации возобновят "технические" переговоры во вторник

Соединенные Штаты и Иран якобы договорились возобновить переговоры на этой неделе, во вторник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США.

Собеседник из американской администрации сказал, что Соединенные Штаты и Иран договорились о встрече 30 июня для возобновления переговоров.

Встреча запланирована в Катаре, в столице Доха. Ее формат не уточняется.

Другой собеседник из администрации говорит, что обе стороны "пока воздержатся от действий" и проход судов через стратегически важный Ормузский пролив будет свободным.

После обмена ударами между США и Ираном в предыдущие дни цены на нефть, которые сначала снизились после сообщений о перемирии и обещанном разблокировании Ормузского пролива, снова начали расти. В пятницу цены были самыми низкими с начала кампании против Ирана, а в воскресенье нефть Brent подорожала почти на 1%.

Напомним, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней. Первый раунд технических переговоров состоялся в минувшие выходные в Швейцарии.

В пятницу президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей – после удара по торговому судну в Ормузском проливе. Затем Центральное командование ВС США, координирующее операции в регионе, заявило о ударах по иранским военным целям в районе Ормузского пролива.

Иран, со своей стороны, обвинил Соединенные Штаты в нарушении перемирия и заявил о нанесенных ударах в ответ по американским базам на территории Бахрейна и Кувейта; в ту же ночь последовали новые американские удары.

Трамп пригрозил Ирану возобновлением боевых действий и "уничтожением", если переговорные усилия провалятся.