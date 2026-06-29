У Навроцкого сомневаются в желании властей Украины вступить в ЕС

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что власти Украины являются "клептократическими", и выразил сомнение в их желании вступить в ЕС.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

В провокационном посте Пшидач высказал мнение, что Киев обостряет польско-украинский конфликт, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

"Задумывалось ли когда-нибудь украинское общество над тем, действительно ли их клептократические элиты хотят вступить в Европейский Союз? Подавляющее большинство рядовых украинцев, бесспорно, к этому стремится, хочет быть частью Запада (хотя еще несколько лет назад это не было столь очевидным), но стремятся ли к этому также их олигархические коррумпированные элиты?" – отметил Пшидач.

В воскресенье президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне, призванного почтить память выдающихся украинцев.

"Конечно, проще провоцировать и разжигать историческую напряженность, чтобы не приходилось отвечать за отсутствие реформ, за отсутствие эффективной борьбы с коррупцией, за отсутствие реальной деолигархизации, за отсутствие реальных улучшений для предпринимателей, отсутствие верховенства права, отсутствие улучшения инфраструктуры, отсутствие многих других вещей, которых эти элиты не смогли достичь за последние три десятилетия", – написал глава Бюро международной политики.

"Да, с Бандерой, Шухевичем или Клячкивским Украина в ЕС не вступит, но действительно ли этого хотят их лидеры, или же они просто обманывают своих избирателей, которые всё больше разочаровываются в такой власти?" – спросил Пшидач.

Ранее депутат Европарламента от польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Пётр Мюллер сообщил, что их фракция внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах "геноцида УПА".

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Лидер оппозиционной польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский заявил, что Польше следует начать блокировать новые раунды переговоров в процессе вступления Украины в ЕС.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу заявил, что Украина готова к равноправному, честному и взаимовыгодному партнерству с Польшей и намерена задействовать все дипломатические инструменты для урегулирования спора.