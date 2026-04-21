Суд Евросоюза признал, что венгерский закон об ЛГБТ+ нарушает принципы Договора о ЕС

Суд Европейского Союза признал, что Венгрия нарушила право ЕС, приняв закон, который стигматизирует и маргинализирует ЛГБТ+ лиц.

Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Речь идет о венгерском законе LXXIX от 2021 года, который Будапешт позиционировал как усиление мер по защите детей. Однако фактически документ запретил или существенно ограничил доступ к контенту, который "изображает или пропагандирует отклонения от самоидентификации по полу при рождении, изменение пола или гомосексуальность".

В решении Суда ЕС выделено несколько уровней нарушений. В частности, суд признал, что государства-члены имеют право определять меры для защиты несовершеннолетних, но это право имеет пределы. Венгерский закон исходит из презумпции, что любое изображение ЛГБТ-тематики является априори вредным для детей. Такой подход демонстрирует преимущество одних идентичностей над другими, что несовместимо с плюралистическим обществом.

Также Суд ЕС отметил, что название закона намеренно ставит в один ряд лиц, осужденных за педофилию, и ЛГБТ-сообщество. Это стигматизирует последних, поощряет ненависть и делает эти группы людей "невидимыми" в обществе, что прямо нарушает право на человеческое достоинство.

Впервые Суд ЕС признал прямое нарушение статьи 2 Договора о ЕС. Судьи отметили, что закон противоречит самой идентичности союза как общего правопорядка. Будапешт не может ссылаться на "национальную идентичность" как оправдание для нарушения прав меньшинств и принципа равенства.

Кроме прав человека, закон нарушает свободу предоставления услуг. Также Суд ЕС признал незаконными изменения в систему уголовных реестров, которые позволяли слишком широкий доступ к персональным данным лиц без надлежащих предохранителей.

Суд отклонил аргументы Венгрии о том, что эти меры были необходимы для обеспечения прав родителей на воспитание детей в соответствии с их убеждениями. Суд отметил, что защиту несовершеннолетних можно обеспечить без прямой дискриминации по признаку пола или сексуальной ориентации.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.