Прокуроры в Венгрии обвинили мэра Будапешта из-за резонансного прайда

Венгерские прокуроры выдвинули обвинения против либерального мэра Будапешта Гергея Корачоня за его роль в организации митинга за права ЛГБТК+, который в июне превратился в антиправительственный протест.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры, передает "Европейская правда".

В среду, 28 января, прокуроры выдвинули обвинение против Корачоня, в котором они требуют наложить на него штраф без судебного разбирательства.

Правительство Орбана в течение последнего десятилетия постоянно ограничивало права ЛГБТК+ сообщества, а в марте законодатели приняли закон, который позволяет запрещать прайды, ссылаясь на необходимость защитить детей.

Критики Орбана считают этот шаг частью более широких репрессий против демократических свобод в преддверии выборов следующего года.

Корачонь попытался обойти запрет на проведение прайда, организовав его как муниципальное мероприятие, для которого, по его словам, не требуется разрешение.

Полиция все равно запретила мероприятие, аргументируя это тем, что оно подпадает под действие закона о защите детей, но в конечном итоге массовый марш прошел мирно.

