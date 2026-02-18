Мерц поставил под сомнение целесообразность проекта истребителя нового поколения

Немецкий канцлер Фридрих Мерц публично поставил под сомнение целесообразность проекта истребителя нового поколения FCAS на фоне постоянных споров с Францией по этому поводу.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого правительства приводит Politico.

Программа Future Combat Aircraft System (FCAS) была запущена в 2017 году с целью замены до 2040 года французских самолетов Rafale и самолетов Eurofighter, которые используют Германия и Испания.

Однако эта программа, совместно разработанная тремя странами, была приостановлена в прошлом году, когда французская компания Dassault Aviation вступила в острые споры с Airbus, которая представляет интересы Германии и Испании в этом проекте.

В интервью немецкому политическому подкасту Machtwechsel Мерц отметил, что противостояние отражает фундаментально разные военные потребности, а не политику.

"Это не политический спор. У нас есть реальная проблема с профилем требований. И если мы не сможем ее решить, то не сможем продолжать проект", – сказал он.

В центре спора находится сам самолет. Франция хочет получить самолет нового поколения, способный нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах – возможности, в которых Германия пока не нуждается.

"Франции нужен самолет нового поколения, способный нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах. Бундесверу это пока не нужно", – сказал Мерц.

Это разногласие ставит структурный вопрос о программе: будут ли партнеры строить один самолет или отдельные версии, добавил он.

"Франция хочет построить только один и привести его в соответствие со своими спецификациями. Но это не то, что нам нужно", – рассказал канцлер.

Мерц сказал, что он обсуждает с министром обороны Борисом Писториусом, будет ли Германии вообще нужен пилотируемый истребитель через два десятилетия, при этом давая понять, что Берлин может рассмотреть альтернативные форматы сотрудничества.

"Есть и другие в Европе, по крайней мере испанцы, но также и другие страны, заинтересованные в обсуждении этого вопроса с нами", – сказал он, подчеркивая, что не видит политического разрыва с Парижем.

Как сообщалось, Франция и Германия не смогли урегулировать спор по проекту FCAS до конца 2025 года.

Страны также не смогли прийти к согласию относительно "боевого облака" и систем беспилотников, которые предусмотрены в рамках программы FCAS.