Германия и Франция не сошлись в сроках решения по новому истребителю

В среду, 22 апреля, министры обороны Германии и Франции озвучили разные сроки принятия решения по франко-германскому проекту истребителя FCAS.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В этот день один из министров заявил, что лидеры обеих стран примут решение в ближайшее время, а другой отметил, что посредники попросили дополнительное время для обсуждения этого вопроса.

"Решение остается за главами государств. Я ожидаю, что решение о дальнейших действиях будет принято на этой неделе", – сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Впрочем, министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила во время парламентских слушаний, что посредники, по одному от каждой страны, попросили о дополнительном времени.

"Они должны были представить свои выводы, если быть точной, 18 апреля. Они попросили дополнительные 10 дней", – сказала она.

По ее словам, существует три ключевые проблемы по этому проекту: интеллектуальная собственность, распределение обязанностей, которое называют "распределением работ", и беспокойство по сертификации летной годности.

Франция и Германия не смогли урегулировать спор по проекту FCAS до конца 2025 года.

Среди разногласий является то, что две страны нуждаются в военных самолетах для различных задач. Франция нуждается в самолетах, способных нести ядерные боеголовки и взаимодействовать с ее авианосцем, тогда как Германия, которая не имеет авианосцев, уже согласилась приобрести американские военные самолеты F-35 для перевозки ядерных боеголовок НАТО.

В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц публично поставил под сомнение целесообразность проекта истребителя нового поколения FCAS на фоне постоянных споров с Францией по этому поводу.

19 апреля СМИ писали, что последняя попытка Германии и Франции достичь согласия относительно совместного проекта истребителя нового поколения FCAS потерпела неудачу.